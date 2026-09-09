Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Лазерные принтеры
Цветность печати
цветная
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
600x600 dpi
Количество картриджей
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 316417
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USB кабель, документация, кабель питания, комплект картриджей
Особенности
заявленный средний ресурс сменных цветных (голубой, желтый, пурпурный) картриджей 207X составляет 2450 страниц, черного - 3150 страниц
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
600x600 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
600x600 dpi
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, пленка
Печать фотографий
Да
Подача бумаги, л
250
Вывод бумаги, л
100
Количество картриджей
4
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1350
Ресурс цветного картриджа/тонера
1250
ЖК панель (дисплей)
да
Интерфейсы
USB 2.0, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
7.2
Потребляемая мощность (при работе)
337
Габариты (ШхВхГ)
392 x 297 x 475 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
50х50х30
Вес, кг.
17.07
Описание товара Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A)
Возможность работы откуда угодно
Удобная печать и сканирование с мобильного устройства с помощью HP Smart — лучшего в своем классе приложения мобильной печати.
Автоматизируйте повторяющиеся задачи с помощью настраиваемых ярлыков Smart Task в приложении HP Smart. Сканируйте в облако, на электронную почту и не только — одним касанием.
Обрабатывайте документы на 50% быстрее с помощью Smart Task — первого приложения для мобильной печати, позволяющего автоматизировать задачи сканирования.
Надежное качество и производительность HP
Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence обеспечивают высокое качество и максимальную производительность цветной печати.
Ускорьте работу с многостраничными документами с помощью функции автоматической двусторонней печати.
Простое управление заданиями на устройстве с помощью интуитивно понятного сенсорного экрана.
Повышенная безопасность, надежные подключения
Защита ваших данных. Функции обнаружения угроз в режиме реального времени и проверки программного обеспечения обеспечат надежную безопасность.
Двухдиапазонный Wi-Fi обеспечивает более быстрое и надежное подключение.
Простое совместное использование ресурсов — доступ и печать по беспроводной сети и сети Ethernet.
USB кабель, документация, кабель питания, комплект картриджей
Особенности
заявленный средний ресурс сменных цветных (голубой, желтый, пурпурный) картриджей 207X составляет 2450 страниц, черного - 3150 страниц
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
600x600 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
600x600 dpi
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, пленка
Печать фотографий
Да
Развернуть
Подача бумаги, л
250
Вывод бумаги, л
100
Количество картриджей
4
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1350
Ресурс цветного картриджа/тонера
1250
ЖК панель (дисплей)
да
Интерфейсы
USB 2.0, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
7.2
Потребляемая мощность (при работе)
337
Габариты (ШхВхГ)
392 x 297 x 475 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Возможность работы откуда угодно
Удобная печать и сканирование с мобильного устройства с помощью HP Smart — лучшего в своем классе приложения мобильной печати.
Автоматизируйте повторяющиеся задачи с помощью настраиваемых ярлыков Smart Task в приложении HP Smart. Сканируйте в облако, на электронную почту и не только — одним касанием.
Обрабатывайте документы на 50% быстрее с помощью Smart Task — первого приложения для мобильной печати, позволяющего автоматизировать задачи сканирования.
Надежное качество и производительность HP
Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence обеспечивают высокое качество и максимальную производительность цветной печати.
Ускорьте работу с многостраничными документами с помощью функции автоматической двусторонней печати.
Простое управление заданиями на устройстве с помощью интуитивно понятного сенсорного экрана.
Повышенная безопасность, надежные подключения
Защита ваших данных. Функции обнаружения угроз в режиме реального времени и проверки программного обеспечения обеспечат надежную безопасность.
Двухдиапазонный Wi-Fi обеспечивает более быстрое и надежное подключение.
Простое совместное использование ресурсов — доступ и печать по беспроводной сети и сети Ethernet.
Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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