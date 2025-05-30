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Принтер Kyocera ECOSYS FS-1060DN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер Kyocera ECOSYS FS-1060DN

25 Отзывы
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Принтер Kyocera ECOSYS FS-1060DN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196413
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
функция quiet mode
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х36
Вес, кг.
6.7

Описание товара Принтер Kyocera ECOSYS FS-1060DN

Компактное, производительное и высокоэкономичное устройство FS-1060DN – идеальный настольный принтер, оснащенный кнопкой Quiet Mode (бесшумный режим), которая позволяет существенно снизить уровень шума. Возможность двусторонней печати и наличие сетевого интерфейса в стандартной комплектации делают его идеальным устройством для использования в компактном офисе или небольшой рабочей группе. Прочный и надежный благодаря долговечным технологиям компании KYOCERA, это тот самый безотказный принтер, на который можно положиться.

Отзывы о товаре Принтер Kyocera ECOSYS FS-1060DN

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Людмила Л.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка хорошая, пришло вовремя, еще не пробовала, сегодня вставила в МФУ, все ок, проблема продольной полосы снята
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Установил на принтер, работает нормально, проблем нет. Печать хорошая. Так что хороший варинт для замены на Kyosera FS 1025MFP
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, принтер долго разгонялся до этого, когда поставил этот драм сразу стал печатать! Драм соответствует описанию работает 100%. Принтер 1025!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Кудрявцев Виталий Геннадьевич

Достоинства:


Комментарий:
Подошел , печатает , посмотри на сколько хватит ,
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Иванов Денис Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
Хороший , свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
поставил пока работает, но как показывает практика нужно время. после не большого пробега начинаются проблемы
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подошло отлично. Печать хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Арслан А.

Достоинства:


Комментарий:
Все четко, работает как часы
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Блок фотобарабана отлично упакован. Приобрёл для МФУ kyocera fs-1025mfp. Оригинальный печатал с артефактами. Лёгкая установка. Сделал фото с пометкой для чайников. Теперь печатает чисто. Знакомый специалист, показал на примере, как установить, чем данный экземпляр отличается от оригинала и добавил, что это хороший фотобарабан и будет печатать нормально.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Все супер! Замена меньше минуты, и МФУ печатает как новый! Оригинальный отслужил 35 тыс листов за 10 лет.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Иван Е.

Достоинства:


Комментарий:
1125 kyocera вставил и заработало всё
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хорошего качества, печать хорошая. Сколько будет работать покажет время
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество товара отличное. Упаковка: заводская коробка, драм в черном пакете. встал на место и работает как родной. можно брать, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован. Все подошло как в описании! Спасибо. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
полностью заводская упаковка, на fs-1120mfp встал как родной, печать пошла сразу, без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Руслан Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший драм. Пока печатает хорошо, без полос. Можно рекомендовать к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Булат Г.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка просто супер, наверное как на заводе))), отлично подошло к куосере fs-1025mfp, проблему решил, не мажет при печати. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фоторецептор, но что-то до конца не прилегает, в конце листа что-то похожее на тень, с старым таких дефектов не было. В целом покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл в принтер. Перестали выходить темные полосы. Прин ер работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
всё подошло, супер. главное работает
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
старенький принтер ожил! печатает чисто, никаких пятен.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально. Работает пока хорошо,чисто,полос не делает.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший драм за смешные деньги. Проверяйте сразу плотность прилегания вала к барабану. Я уже успел огорчиться полностью чёрным листам, прежде чем заметил. Подвинул на место, и всё стало в порядке.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Ольга У.

Достоинства:


Комментарий:
работает, наклеек на фотовале не было
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Норомалек. Ожил курилка! Со старым блоком чудил...



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
функция quiet mode
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактное, производительное и высокоэкономичное устройство FS-1060DN – идеальный настольный принтер, оснащенный кнопкой Quiet Mode (бесшумный режим), которая позволяет существенно снизить уровень шума. Возможность двусторонней печати и наличие сетевого интерфейса в стандартной комплектации делают его идеальным устройством для использования в компактном офисе или небольшой рабочей группе. Прочный и надежный благодаря долговечным технологиям компании KYOCERA, это тот самый безотказный принтер, на который можно положиться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Людмила Л.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка хорошая, пришло вовремя, еще не пробовала, сегодня вставила в МФУ, все ок, проблема продольной полосы снята
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Установил на принтер, работает нормально, проблем нет. Печать хорошая. Так что хороший варинт для замены на Kyosera FS 1025MFP
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, принтер долго разгонялся до этого, когда поставил этот драм сразу стал печатать! Драм соответствует описанию работает 100%. Принтер 1025!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Кудрявцев Виталий Геннадьевич

Достоинства:


Комментарий:
Подошел , печатает , посмотри на сколько хватит ,
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Иванов Денис Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
Хороший , свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
поставил пока работает, но как показывает практика нужно время. после не большого пробега начинаются проблемы
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подошло отлично. Печать хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Арслан А.

Достоинства:


Комментарий:
Все четко, работает как часы
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Блок фотобарабана отлично упакован. Приобрёл для МФУ kyocera fs-1025mfp. Оригинальный печатал с артефактами. Лёгкая установка. Сделал фото с пометкой для чайников. Теперь печатает чисто. Знакомый специалист, показал на примере, как установить, чем данный экземпляр отличается от оригинала и добавил, что это хороший фотобарабан и будет печатать нормально.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Все супер! Замена меньше минуты, и МФУ печатает как новый! Оригинальный отслужил 35 тыс листов за 10 лет.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Иван Е.

Достоинства:


Комментарий:
1125 kyocera вставил и заработало всё
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хорошего качества, печать хорошая. Сколько будет работать покажет время
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество товара отличное. Упаковка: заводская коробка, драм в черном пакете. встал на место и работает как родной. можно брать, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован. Все подошло как в описании! Спасибо. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
полностью заводская упаковка, на fs-1120mfp встал как родной, печать пошла сразу, без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Руслан Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший драм. Пока печатает хорошо, без полос. Можно рекомендовать к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Булат Г.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка просто супер, наверное как на заводе))), отлично подошло к куосере fs-1025mfp, проблему решил, не мажет при печати. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фоторецептор, но что-то до конца не прилегает, в конце листа что-то похожее на тень, с старым таких дефектов не было. В целом покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл в принтер. Перестали выходить темные полосы. Прин ер работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
всё подошло, супер. главное работает
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
старенький принтер ожил! печатает чисто, никаких пятен.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально. Работает пока хорошо,чисто,полос не делает.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший драм за смешные деньги. Проверяйте сразу плотность прилегания вала к барабану. Я уже успел огорчиться полностью чёрным листам, прежде чем заметил. Подвинул на место, и всё стало в порядке.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Ольга У.

Достоинства:


Комментарий:
работает, наклеек на фотовале не было
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Норомалек. Ожил курилка! Со старым блоком чудил...


Принтер Kyocera ECOSYS FS-1060DN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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