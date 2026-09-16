Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
цветная
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество страниц в месяц
100000
Количество картриджей
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства!
Дополнительные особенности печати: Проверка целостности во время выполнения,
Microsoft Universal Print, печать для Chrome OS
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
этикетки, бумага
Печать фотографий
Да
Количество страниц в месяц
100000
Подача бумаги
550
Вывод бумаги
250
Количество картриджей
4
Ресурс ч/б картриджа/тонера
3500
Ресурс цветного картриджа/тонера
2500
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
11.8
Потребляемая мощность (при работе)
496
Габариты (ШхВхГ)
394 х 393 х 532 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х56х55
Вес, кг.
42
Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый
Принтер А4 Kyocera ECOSYS PA3500cx это реинкарнация популярного Kyocera ECOSYS P6230cdn с обновлённым дизайном. Устройство предназначено для групповой работы и отвечает современным требованиям сетевой безопасности.
Новая модель сочетает в себе современные разработки в области лазерной печати, актуальный дизайн, а также, традиционное качество и надежность. Принтер печатает со скоростью до 35 страниц в минуту, имеет большой объем оперативной памяти и мощный процессор актуального покления, что вскупе даёт потрясающий результат при работе с большими заданиями печати в цвете.
Современные технологии, применяемые Kyocera - залог безопасности, качества и надежности ваших устройств. Устройства Kyocera легки в освоении, понятны в эксплуатации и позволят вам сконцентрироваться на более важных задачах, чем обслуживание принтера, который в это время просто будет выполнять свою задачу.
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства!
Дополнительные особенности печати: Проверка целостности во время выполнения,
Microsoft Universal Print, печать для Chrome OS
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
этикетки, бумага
Печать фотографий
Да
Развернуть
Количество страниц в месяц
100000
Подача бумаги
550
Вывод бумаги
250
Количество картриджей
4
Ресурс ч/б картриджа/тонера
3500
Ресурс цветного картриджа/тонера
2500
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
11.8
Потребляемая мощность (при работе)
496
Габариты (ШхВхГ)
394 х 393 х 532 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер А4 Kyocera ECOSYS PA3500cx это реинкарнация популярного Kyocera ECOSYS P6230cdn с обновлённым дизайном. Устройство предназначено для групповой работы и отвечает современным требованиям сетевой безопасности.
Новая модель сочетает в себе современные разработки в области лазерной печати, актуальный дизайн, а также, традиционное качество и надежность. Принтер печатает со скоростью до 35 страниц в минуту, имеет большой объем оперативной памяти и мощный процессор актуального покления, что вскупе даёт потрясающий результат при работе с большими заданиями печати в цвете.
Современные технологии, применяемые Kyocera - залог безопасности, качества и надежности ваших устройств. Устройства Kyocera легки в освоении, понятны в эксплуатации и позволят вам сконцентрироваться на более важных задачах, чем обслуживание принтера, который в это время просто будет выполнять свою задачу.
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 38710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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