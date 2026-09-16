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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый

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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
цветная
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество страниц в месяц
100000
Количество картриджей
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 710 руб. 
Начислим 620 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722980
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый
38 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
цветная
Количество цветов
4
Максимальный формат
A4
Комлектация
Стартовый тонер в комплекте (черный - 3500 стр., цветные - 2500 стр.)
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства! Дополнительные особенности печати: Проверка целостности во время выполнения, Microsoft Universal Print, печать для Chrome OS
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
этикетки, бумага
Печать фотографий
Да
Количество страниц в месяц
100000
Подача бумаги
550
Вывод бумаги
250
Количество картриджей
4
Ресурс ч/б картриджа/тонера
3500
Ресурс цветного картриджа/тонера
2500
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
11.8
Потребляемая мощность (при работе)
496
Габариты (ШхВхГ)
394 х 393 х 532 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х56х55
Вес, кг.
42

Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый

Принтер А4 Kyocera ECOSYS PA3500cx это реинкарнация популярного Kyocera ECOSYS P6230cdn с обновлённым дизайном. Устройство предназначено для групповой работы и отвечает современным требованиям сетевой безопасности. Новая модель сочетает в себе современные разработки в области лазерной печати, актуальный дизайн, а также, традиционное качество и надежность. Принтер печатает со скоростью до 35 страниц в минуту, имеет большой объем оперативной памяти и мощный процессор актуального покления, что вскупе даёт потрясающий результат при работе с большими заданиями печати в цвете. Современные технологии, применяемые Kyocera - залог безопасности, качества и надежности ваших устройств. Устройства Kyocera легки в освоении, понятны в эксплуатации и позволят вам сконцентрироваться на более важных задачах, чем обслуживание принтера, который в это время просто будет выполнять свою задачу.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
цветная
Количество цветов
4
Максимальный формат
A4
Комлектация
Стартовый тонер в комплекте (черный - 3500 стр., цветные - 2500 стр.)
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства! Дополнительные особенности печати: Проверка целостности во время выполнения, Microsoft Universal Print, печать для Chrome OS
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
этикетки, бумага
Печать фотографий
Да
Развернуть
Количество страниц в месяц
100000
Подача бумаги
550
Вывод бумаги
250
Количество картриджей
4
Ресурс ч/б картриджа/тонера
3500
Ресурс цветного картриджа/тонера
2500
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
11.8
Потребляемая мощность (при работе)
496
Габариты (ШхВхГ)
394 х 393 х 532 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер А4 Kyocera ECOSYS PA3500cx это реинкарнация популярного Kyocera ECOSYS P6230cdn с обновлённым дизайном. Устройство предназначено для групповой работы и отвечает современным требованиям сетевой безопасности. Новая модель сочетает в себе современные разработки в области лазерной печати, актуальный дизайн, а также, традиционное качество и надежность. Принтер печатает со скоростью до 35 страниц в минуту, имеет большой объем оперативной памяти и мощный процессор актуального покления, что вскупе даёт потрясающий результат при работе с большими заданиями печати в цвете. Современные технологии, применяемые Kyocera - залог безопасности, качества и надежности ваших устройств. Устройства Kyocera легки в освоении, понятны в эксплуатации и позволят вам сконцентрироваться на более важных задачах, чем обслуживание принтера, который в это время просто будет выполнять свою задачу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 38710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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