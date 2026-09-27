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Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый

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Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 1
Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 2
Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 3
Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 4
Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 5
Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 6
Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 7
Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 8
Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 9
Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 1
  • Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 2
  • Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 3
  • Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 4
  • Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 5
  • Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 6
  • Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 7
  • Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 8
  • Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 9
  • Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627127
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость печати 40 стр/мин
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
10.6

Описание товара Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый

Принтер лазерный Xerox B310 предназначен для качественной черно-белой печати. С ним можно использовать любую бумагу (офисную, карточки, этикетки, конверты) форматом А4 и меньше. В отличие от многих «конкурентов», представленная модель может интегрироваться не только с ноутбуком или компьютером, но и со смартфоном. Она поддерживает технологии мобильной печати Apple AirPrint, Chromebook, Mopria Print Service, Wi-Fi Direct. Благодаря этому документ, набранный на телефоне, или присланный вам по электронной почте, вы можете сразу отправлять в печать. К другим особенностям лазерного принтера Xerox B310 относится наличие функции для проставления водяных знаков и способность к компоновке документов в брошюры.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость печати 40 стр/мин
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер лазерный Xerox B310 предназначен для качественной черно-белой печати. С ним можно использовать любую бумагу (офисную, карточки, этикетки, конверты) форматом А4 и меньше. В отличие от многих «конкурентов», представленная модель может интегрироваться не только с ноутбуком или компьютером, но и со смартфоном. Она поддерживает технологии мобильной печати Apple AirPrint, Chromebook, Mopria Print Service, Wi-Fi Direct. Благодаря этому документ, набранный на телефоне, или присланный вам по электронной почте, вы можете сразу отправлять в печать. К другим особенностям лазерного принтера Xerox B310 относится наличие функции для проставления водяных знаков и способность к компоновке документов в брошюры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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