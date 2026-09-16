Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый
Kyocera представляет лазерный принтер, созданный для тех, кто ценит скорость и практичность. Автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить бумагу и время – даже большие документы обрабатываются заметно быстрее. Чёрно-белая печать и один картридж делают обслуживание предельно простым и выгодным, а максимальное разрешение 1200x1200 dpi подарит отчётливые, детализированные отпечатки — идеально для текста и графики. Этот принтер поддерживает формат A4, универсален в работе с разными материалами: глянцевая бумага, конверты, этикетки, фотобумага — всё это в вашем распоряжении. Вместительный лоток на 250 листов подходит для постоянных задач в офисе или дома, сокращая перерывы на дозаправку. Благодаря поддержке AirPrint, печать с устройств Apple становится по-настоящему удобной, а USB 2.0 обеспечивает надёжное подключение к компьютеру. При весе 14 кг принтер остаётся устойчивым и прочным. Он потребляет всего 6 Вт в режиме ожидания — экономное решение без лишних трат энергии, а в рабочем режиме выдаёт мощность до 555 Вт, чтобы вы не теряли время на долгую печать.
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