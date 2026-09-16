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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый

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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый - фото 1
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый - фото 2
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый - фото 3
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество картриджей
1
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый - фото 1
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый - фото 2
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый - фото 3
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 820 руб. 
Начислим 366 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый
22 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Основной блок, стартовый тонер на 3600 страниц, краткое руководство, инструкции по технике безопасности и шнур питания
Особенности
ЖК-дисплей
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, этикетки, фотобумага
Подача бумаги, л
250
Вывод бумаги, л
250
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
10000
ЖК панель (дисплей)
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
6
Потребляемая мощность (при работе)
555
Габариты (ШхВхГ)
375 x 272 x 393 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х40
Вес, кг.
18.8

Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый

Kyocera представляет лазерный принтер, созданный для тех, кто ценит скорость и практичность. Автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить бумагу и время – даже большие документы обрабатываются заметно быстрее. Чёрно-белая печать и один картридж делают обслуживание предельно простым и выгодным, а максимальное разрешение 1200x1200 dpi подарит отчётливые, детализированные отпечатки — идеально для текста и графики. Этот принтер поддерживает формат A4, универсален в работе с разными материалами: глянцевая бумага, конверты, этикетки, фотобумага — всё это в вашем распоряжении. Вместительный лоток на 250 листов подходит для постоянных задач в офисе или дома, сокращая перерывы на дозаправку. Благодаря поддержке AirPrint, печать с устройств Apple становится по-настоящему удобной, а USB 2.0 обеспечивает надёжное подключение к компьютеру. При весе 14 кг принтер остаётся устойчивым и прочным. Он потребляет всего 6 Вт в режиме ожидания — экономное решение без лишних трат энергии, а в рабочем режиме выдаёт мощность до 555 Вт, чтобы вы не теряли время на долгую печать.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Основной блок, стартовый тонер на 3600 страниц, краткое руководство, инструкции по технике безопасности и шнур питания
Особенности
ЖК-дисплей
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, этикетки, фотобумага
Подача бумаги, л
250
Вывод бумаги, л
250
Развернуть
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
10000
ЖК панель (дисплей)
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
6
Потребляемая мощность (при работе)
555
Габариты (ШхВхГ)
375 x 272 x 393 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Kyocera представляет лазерный принтер, созданный для тех, кто ценит скорость и практичность. Автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить бумагу и время – даже большие документы обрабатываются заметно быстрее. Чёрно-белая печать и один картридж делают обслуживание предельно простым и выгодным, а максимальное разрешение 1200x1200 dpi подарит отчётливые, детализированные отпечатки — идеально для текста и графики. Этот принтер поддерживает формат A4, универсален в работе с разными материалами: глянцевая бумага, конверты, этикетки, фотобумага — всё это в вашем распоряжении. Вместительный лоток на 250 листов подходит для постоянных задач в офисе или дома, сокращая перерывы на дозаправку. Благодаря поддержке AirPrint, печать с устройств Apple становится по-настоящему удобной, а USB 2.0 обеспечивает надёжное подключение к компьютеру. При весе 14 кг принтер остаётся устойчивым и прочным. Он потребляет всего 6 Вт в режиме ожидания — экономное решение без лишних трат энергии, а в рабочем режиме выдаёт мощность до 555 Вт, чтобы вы не теряли время на долгую печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый - стоимость товара 22820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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