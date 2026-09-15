Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 030 руб.
В наличии
Код товара: 645379
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
47 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х49х44
Вес, кг.
21
Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый
Гибкие возможности обработки бумаги емкостью до 2600 листов и современные функции безопасности в сочетании с долговечными компонентами обеспечивают исключительную эффективность и надежность, что делает ECOSYS PA5500x идеальным выбором для повышения общей производительности рабочих групп. Благодаря скорости печати до 55 страниц в минуту и ??быстрой первой распечатке он всегда готов, когда вам это нужно.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Гибкие возможности обработки бумаги емкостью до 2600 листов и современные функции безопасности в сочетании с долговечными компонентами обеспечивают исключительную эффективность и надежность, что делает ECOSYS PA5500x идеальным выбором для повышения общей производительности рабочих групп. Благодаря скорости печати до 55 страниц в минуту и ??быстрой первой распечатке он всегда готов, когда вам это нужно.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый – стоимость товара 47030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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