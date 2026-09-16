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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5000x (110C0X3NL0) A4 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5000x (110C0X3NL0) A4 белый

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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5000x (110C0X3NL0) A4 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество картриджей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 520 руб. 
Начислим 761 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5000x (110C0X3NL0) A4 белый
47 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Стартовый картридж в комплекте
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства!
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
бумага
Подача бумаги
600
Вывод бумаги
500
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
15500
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0, Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
9
Потребляемая мощность (при работе)
652
Габариты (ШхВхГ)
0.54x0.5x0.43 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х49х43
Вес, кг.
21

Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5000x (110C0X3NL0) A4 белый

Kyocera ECOSYS PA5000x 110C0X3NL0 Принтер лазерный - надёжный принтер в линейке оргтехники Kyocera, обладает очень хорошей эргономикой, улучшенной панелью управления, потрясающей надёжностью и экономичностью. Встроенный стандартно модуль дуплекса и возможность встраивания в сетевую среду организации, выделяют эту модель среди всех принтеров других производителей печатающих устройств для офиса. Высокая экономичность лазерного принтера Kyocera PA5000x в эксплуатации обеспечивается прежде всего невысокой стоимостью тонер-картриджа с большим количеством тонера, а также ресурсом в 500 000 страниц всех ресурсных узлов. Устройство позволяет печатать деловую документацию со скоростью 50 страниц в минуту, оснащёно многофункциональным лотком ручной подачи и внутренней универсальной кассетой подачи бумаги на 500 листов. Дополнительно пользователи могут оснастить принтер опциональными кассетами подачи бумаги ёмкостью 500 листов каждая или установить податчик бумаги большой ёмкости на 2 000 листов, увеличить оперативную память принтера или установить дополнительные SSD диски на 64, 256 и 512Гб. Лаконичный дизайн, тонер-картридж на 15 500 страниц по стандарту ISO/IEC 19752, удобная и простая кнопочная панель управления с монохромным дисплеем, большая месячная нагрузка, а также уникальный KX-драйвер Kyocera позволят сотрудниками компании сосредоточиться на первоочередных задачах, предоставив печать деловой документации монохромному лазерному принтеру ECOSYS PA5000x.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5000x (110C0X3NL0) A4 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Стартовый картридж в комплекте
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства!
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
бумага
Подача бумаги
600
Развернуть
Вывод бумаги
500
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
15500
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0, Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
9
Потребляемая мощность (при работе)
652
Габариты (ШхВхГ)
0.54x0.5x0.43 м
Страна производитель
Китай
Описание
Kyocera ECOSYS PA5000x 110C0X3NL0 Принтер лазерный - надёжный принтер в линейке оргтехники Kyocera, обладает очень хорошей эргономикой, улучшенной панелью управления, потрясающей надёжностью и экономичностью. Встроенный стандартно модуль дуплекса и возможность встраивания в сетевую среду организации, выделяют эту модель среди всех принтеров других производителей печатающих устройств для офиса. Высокая экономичность лазерного принтера Kyocera PA5000x в эксплуатации обеспечивается прежде всего невысокой стоимостью тонер-картриджа с большим количеством тонера, а также ресурсом в 500 000 страниц всех ресурсных узлов. Устройство позволяет печатать деловую документацию со скоростью 50 страниц в минуту, оснащёно многофункциональным лотком ручной подачи и внутренней универсальной кассетой подачи бумаги на 500 листов. Дополнительно пользователи могут оснастить принтер опциональными кассетами подачи бумаги ёмкостью 500 листов каждая или установить податчик бумаги большой ёмкости на 2 000 листов, увеличить оперативную память принтера или установить дополнительные SSD диски на 64, 256 и 512Гб. Лаконичный дизайн, тонер-картридж на 15 500 страниц по стандарту ISO/IEC 19752, удобная и простая кнопочная панель управления с монохромным дисплеем, большая месячная нагрузка, а также уникальный KX-драйвер Kyocera позволят сотрудниками компании сосредоточиться на первоочередных задачах, предоставив печать деловой документации монохромному лазерному принтеру ECOSYS PA5000x.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5000x (110C0X3NL0) A4 белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 47520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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