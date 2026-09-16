Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5000x (110C0X3NL0) A4 белый
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5000x (110C0X3NL0) A4 белый
Kyocera ECOSYS PA5000x 110C0X3NL0 Принтер лазерный - надёжный принтер в линейке оргтехники Kyocera, обладает очень хорошей эргономикой, улучшенной панелью управления, потрясающей надёжностью и экономичностью. Встроенный стандартно модуль дуплекса и возможность встраивания в сетевую среду организации, выделяют эту модель среди всех принтеров других производителей печатающих устройств для офиса. Высокая экономичность лазерного принтера Kyocera PA5000x в эксплуатации обеспечивается прежде всего невысокой стоимостью тонер-картриджа с большим количеством тонера, а также ресурсом в 500 000 страниц всех ресурсных узлов. Устройство позволяет печатать деловую документацию со скоростью 50 страниц в минуту, оснащёно многофункциональным лотком ручной подачи и внутренней универсальной кассетой подачи бумаги на 500 листов. Дополнительно пользователи могут оснастить принтер опциональными кассетами подачи бумаги ёмкостью 500 листов каждая или установить податчик бумаги большой ёмкости на 2 000 листов, увеличить оперативную память принтера или установить дополнительные SSD диски на 64, 256 и 512Гб. Лаконичный дизайн, тонер-картридж на 15 500 страниц по стандарту ISO/IEC 19752, удобная и простая кнопочная панель управления с монохромным дисплеем, большая месячная нагрузка, а также уникальный KX-драйвер Kyocera позволят сотрудниками компании сосредоточиться на первоочередных задачах, предоставив печать деловой документации монохромному лазерному принтеру ECOSYS PA5000x.
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