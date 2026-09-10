Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A)
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A)
Лазерный Принтер HP LaserJet Enterprise M611dn это простое в использовании, надёжное и производительное печатающее устройство, которое отлично подойдёт как для офисного, так и домашнего использования. Принтер изготовлен из качественных материалов, полностью соответствует стандартам качества. HP LaserJet Enterprise M611dn отличается высокой скоростью, качеством и экономичностью печати. Ежемесячная нагрузка на аппарат может достигать 25000 листов, при этом скорость печати принтера может достигать 61 страниц в минуту. Для печати могут использоваться бумажные носители максимальным форматом А4 и плотностью 200 гр/м2. Для подключения принтера к компьютеру в его конструкции предусмотрен интерфейс RJ-45, USB 2.0. Устройство совместимо с картриджем 147A ресурс которого составляет 10500 страниц. Для удобства эксплуатации в аппарате предусмотрен лоток для подачи бумаги на 500 листов. Небольшие размеры корпуса и приятный для глаз дизайн позволяют принтеру отлично вписаться в интерьер любого помещения. Без сомнений представленная модель станет для вас отличным помощником в учёбе, бизнесе и делопроизводстве. Купить Лазерный Принтер HP LaserJet Enterprise M611dn можно в нашем интернет-магазине, при этом стоимость данной модели порадует вас.
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