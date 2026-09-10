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Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A)

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Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A) - фото 1
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A) - фото 2
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A) - фото 1
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A) - фото 2
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 060 руб. 
Начислим 1201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 381589
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A)
75 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: пленка, этикетки, карточки, конверты
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х54х50
Вес, кг.
27

Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A)

Лазерный Принтер HP LaserJet Enterprise M611dn это простое в использовании, надёжное и производительное печатающее устройство, которое отлично подойдёт как для офисного, так и домашнего использования. Принтер изготовлен из качественных материалов, полностью соответствует стандартам качества. HP LaserJet Enterprise M611dn отличается высокой скоростью, качеством и экономичностью печати. Ежемесячная нагрузка на аппарат может достигать 25000 листов, при этом скорость печати принтера может достигать 61 страниц в минуту. Для печати могут использоваться бумажные носители максимальным форматом А4 и плотностью 200 гр/м2. Для подключения принтера к компьютеру в его конструкции предусмотрен интерфейс RJ-45, USB 2.0. Устройство совместимо с картриджем 147A ресурс которого составляет 10500 страниц. Для удобства эксплуатации в аппарате предусмотрен лоток для подачи бумаги на 500 листов. Небольшие размеры корпуса и приятный для глаз дизайн позволяют принтеру отлично вписаться в интерьер любого помещения. Без сомнений представленная модель станет для вас отличным помощником в учёбе, бизнесе и делопроизводстве. Купить Лазерный Принтер HP LaserJet Enterprise M611dn можно в нашем интернет-магазине, при этом стоимость данной модели порадует вас.

Отзывы о товаре Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: пленка, этикетки, карточки, конверты
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный Принтер HP LaserJet Enterprise M611dn это простое в использовании, надёжное и производительное печатающее устройство, которое отлично подойдёт как для офисного, так и домашнего использования. Принтер изготовлен из качественных материалов, полностью соответствует стандартам качества. HP LaserJet Enterprise M611dn отличается высокой скоростью, качеством и экономичностью печати. Ежемесячная нагрузка на аппарат может достигать 25000 листов, при этом скорость печати принтера может достигать 61 страниц в минуту. Для печати могут использоваться бумажные носители максимальным форматом А4 и плотностью 200 гр/м2. Для подключения принтера к компьютеру в его конструкции предусмотрен интерфейс RJ-45, USB 2.0. Устройство совместимо с картриджем 147A ресурс которого составляет 10500 страниц. Для удобства эксплуатации в аппарате предусмотрен лоток для подачи бумаги на 500 листов. Небольшие размеры корпуса и приятный для глаз дизайн позволяют принтеру отлично вписаться в интерьер любого помещения. Без сомнений представленная модель станет для вас отличным помощником в учёбе, бизнесе и делопроизводстве. Купить Лазерный Принтер HP LaserJet Enterprise M611dn можно в нашем интернет-магазине, при этом стоимость данной модели порадует вас.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A) - стоимость товара 75060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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