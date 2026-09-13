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Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 6701dn (58M42A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 6701dn (58M42A)

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Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 6701dn (58M42A) - фото 1
Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 6701dn (58M42A) - фото 2
Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 6701dn (58M42A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая, цветная
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Количество картриджей
4
  • Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 6701dn (58M42A) - фото 1
  • Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 6701dn (58M42A) - фото 2
  • Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 6701dn (58M42A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723720
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая, цветная
Количество цветов
4
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер, упаковка
Особенности
Поддержка PostScript
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, этикетки, фотобумага, бумага
Печать фотографий
Да
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Подача бумаги, л
100
Вывод бумаги, л
500
Количество картриджей
4
Ресурс ч/б картриджа/тонера
7000
Ресурс цветного картриджа/тонера
6000
ЖК панель (дисплей)
да
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 1.1
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
47.3
Потребляемая мощность (при работе)
708
Габариты (ШхВхГ)
500 ? 415 ? 460 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х59х50
Вес, кг.
35

Описание товара Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 6701dn (58M42A)

Лазерный принтер HP — универсальное решение для чёрно-белой и цветной печати в формате A4. Разрешение до 1200?1200 dpi помогает получать чёткие документы и детализированные изображения, а поддержка печати фотографий расширяет возможности устройства. Автоматическая двусторонняя печать экономит бумагу и время при подготовке многостраничных материалов. Вместительная подача до 100 листов и вывод до 500 листов удобны для регулярной печати документов без постоянного контроля. Принтер можно использовать как сетевое устройство через Ethernet (RJ-45), подключать по USB 1.1 и отправлять документы на печать с поддерживаемых устройств благодаря AirPrint. Потребляемая мощность составляет 708 Вт при работе и 47,3 Вт в режиме ожидания.

Отзывы о товаре Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 6701dn (58M42A)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая, цветная
Количество цветов
4
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер, упаковка
Особенности
Поддержка PostScript
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, этикетки, фотобумага, бумага
Печать фотографий
Да
Развернуть
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Подача бумаги, л
100
Вывод бумаги, л
500
Количество картриджей
4
Ресурс ч/б картриджа/тонера
7000
Ресурс цветного картриджа/тонера
6000
ЖК панель (дисплей)
да
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 1.1
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
47.3
Потребляемая мощность (при работе)
708
Габариты (ШхВхГ)
500 ? 415 ? 460 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный принтер HP — универсальное решение для чёрно-белой и цветной печати в формате A4. Разрешение до 1200?1200 dpi помогает получать чёткие документы и детализированные изображения, а поддержка печати фотографий расширяет возможности устройства. Автоматическая двусторонняя печать экономит бумагу и время при подготовке многостраничных материалов. Вместительная подача до 100 листов и вывод до 500 листов удобны для регулярной печати документов без постоянного контроля. Принтер можно использовать как сетевое устройство через Ethernet (RJ-45), подключать по USB 1.1 и отправлять документы на печать с поддерживаемых устройств благодаря AirPrint. Потребляемая мощность составляет 708 Вт при работе и 47,3 Вт в режиме ожидания.
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Доставка
Отзывы


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