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Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая, цветная
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Количество картриджей
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723720
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Описание товара Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise 6701dn (58M42A)
Лазерный принтер HP — универсальное решение для чёрно-белой и цветной печати в формате A4. Разрешение до 1200?1200 dpi помогает получать чёткие документы и детализированные изображения, а поддержка печати фотографий расширяет возможности устройства.
Автоматическая двусторонняя печать экономит бумагу и время при подготовке многостраничных материалов. Вместительная подача до 100 листов и вывод до 500 листов удобны для регулярной печати документов без постоянного контроля. Принтер можно использовать как сетевое устройство через Ethernet (RJ-45), подключать по USB 1.1 и отправлять документы на печать с поддерживаемых устройств благодаря AirPrint. Потребляемая мощность составляет 708 Вт при работе и 47,3 Вт в режиме ожидания.
Лазерный принтер HP — универсальное решение для чёрно-белой и цветной печати в формате A4. Разрешение до 1200?1200 dpi помогает получать чёткие документы и детализированные изображения, а поддержка печати фотографий расширяет возможности устройства.
Автоматическая двусторонняя печать экономит бумагу и время при подготовке многостраничных материалов. Вместительная подача до 100 листов и вывод до 500 листов удобны для регулярной печати документов без постоянного контроля. Принтер можно использовать как сетевое устройство через Ethernet (RJ-45), подключать по USB 1.1 и отправлять документы на печать с поддерживаемых устройств благодаря AirPrint. Потребляемая мощность составляет 708 Вт при работе и 47,3 Вт в режиме ожидания.
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