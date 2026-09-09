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Принтер лазерный Xerox Versalink C7000N (C7000V_N) A3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Xerox Versalink C7000N (C7000V_N) A3

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Принтер лазерный Xerox Versalink C7000N (C7000V_N) A3 - фото 1
Принтер лазерный Xerox Versalink C7000N (C7000V_N) A3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
  • Принтер лазерный Xerox Versalink C7000N (C7000V_N) A3 - фото 1
  • Принтер лазерный Xerox Versalink C7000N (C7000V_N) A3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216591
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х77х71
Вес, кг.
71

Описание товара Принтер лазерный Xerox Versalink C7000N (C7000V_N) A3

Принтер Xerox VersaLink C7000 станет вашим технологичным бизнес-ассистентом. Вне зависимости от режима скорость печати остаётся одинаковой: 35 страниц в минуту при цветной и монохромной печати. За качество ручаемся: максимальное разрешение изображения – 1 200 x 2 400.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Xerox Versalink C7000N (C7000V_N) A3




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер Xerox VersaLink C7000 станет вашим технологичным бизнес-ассистентом. Вне зависимости от режима скорость печати остаётся одинаковой: 35 страниц в минуту при цветной и монохромной печати. За качество ручаемся: максимальное разрешение изображения – 1 200 x 2 400.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный Xerox Versalink C7000N (C7000V_N) A3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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