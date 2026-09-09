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Принтер HP Color LaserJet Pro CP5225DN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер HP Color LaserJet Pro CP5225DN

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Принтер HP Color LaserJet Pro CP5225DN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
цветная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 198068
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
цветная
Особенности
сервер беспроводной печати hp jetdirect ew2500 802.11b/gj8021a
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х70х48
Вес, кг.
45.6

Описание товара Принтер HP Color LaserJet Pro CP5225DN

Этот универсальный и недорогой настольный принтер A3 позволяет печатать деловую документацию любого формата – от почтовых открыток до крупноформатных документов. Тонер HP ColorSphere, высокая скорость печати и удобство эксплуатации обеспечивают великолепное качество отпечатков и непревзойденную надежность

Отзывы о товаре Принтер HP Color LaserJet Pro CP5225DN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
цветная
Особенности
сервер беспроводной печати hp jetdirect ew2500 802.11b/gj8021a
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот универсальный и недорогой настольный принтер A3 позволяет печатать деловую документацию любого формата – от почтовых открыток до крупноформатных документов. Тонер HP ColorSphere, высокая скорость печати и удобство эксплуатации обеспечивают великолепное качество отпечатков и непревзойденную надежность
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер HP Color LaserJet Pro CP5225DN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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