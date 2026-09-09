Принтер HP Color LaserJet Pro CP5225DN
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
цветная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 198068
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
цветная
Особенности
сервер беспроводной печати hp jetdirect ew2500 802.11b/gj8021a
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х70х48
Вес, кг.
45.6
Описание товара Принтер HP Color LaserJet Pro CP5225DN
Этот универсальный и недорогой настольный принтер A3 позволяет печатать деловую документацию любого формата – от почтовых открыток до крупноформатных документов. Тонер HP ColorSphere, высокая скорость печати и удобство эксплуатации обеспечивают великолепное качество отпечатков и непревзойденную надежность
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
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Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
цветная
Особенности
сервер беспроводной печати hp jetdirect ew2500 802.11b/gj8021a
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Этот универсальный и недорогой настольный принтер A3 позволяет печатать деловую документацию любого формата – от почтовых открыток до крупноформатных документов. Тонер HP ColorSphere, высокая скорость печати и удобство эксплуатации обеспечивают великолепное качество отпечатков и непревзойденную надежность
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
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