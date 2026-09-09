Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A) A3 Duplex
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
163 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 216601
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х78х64
Вес, кг.
47.38
Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A) A3 Duplex
Возможность печати больших объемов черно-белых документов на бумаге различных форматов вплоть до A3, возможность печатать до 4600 листов[1]. Управление расходами благодаря функции снижения энергопотребления и поддержке технологии двусторонней печати. Защита важной деловой информации и централизованное управление политикой печати.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
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Возможность печати больших объемов черно-белых документов на бумаге различных форматов вплоть до A3, возможность печатать до 4600 листов[1]. Управление расходами благодаря функции снижения энергопотребления и поддержке технологии двусторонней печати. Защита важной деловой информации и централизованное управление политикой печати.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A) A3 Duplex - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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