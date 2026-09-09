Принтер лазерный Pantum P2200
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Pantum P2200
Принтер Pantum P2200 является олицетворением качества и доступной цены. Малогабаритный аппарат, вес которого не превышает 5 килограмм, обладает высокой производительностью, скоростью печати документов-22 страницы в минуту, и требуемым ожиданием перед началом печати, которое не превышает 7,8 секунды. Аппарат оснащен устройством для чтения карт памяти. В модели адаптирована технология лазерной печати документов, которая отличается высокоскоростной и качественной печатью. Это позволяет получить документ с разрешением в 1200?1200 dpi. Месячная производительность, рекомендуемая производителем, составляет 15000 документов текстового формата.
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