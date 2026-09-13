Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый
Лазерный принтер Pantum — это надёжное решение для чёткой чёрно-белой печати в офисе или дома. Он легко справится с большими объёмами: ресурс составляет до 10 000 страниц в месяц, а одного картриджа хватит на 1600 листов. Компактный корпус и вес всего 4,8 кг позволяют удобно разместить устройство даже на небольшом столе. Pantum уверенно печатает не только стандартную бумагу, но и конверты и этикетки — вы легко подготовите деловую корреспонденцию или наклейки. Максимальное разрешение 600x600 dpi обеспечивает качественный текст и графику. Лоток рассчитан на 150 листов для комфортной работы без частых дозаправок. Экономичен в режиме ожидания (всего 38 Вт) и в работе — 370 Вт, что снижает расходы на электроэнергию. Pantum — лаконичный, производительный и понятный выбор для тех, кому важна стабильная и чистая печать формата A4.
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