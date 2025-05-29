Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A
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Характеристики
Описание товара Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A
HP LaserJet M111w — самый компактный лазерный высокопроизводительный принтер, который подходит как для офиса, так и для дома. Печатайте с телефона с помощью приложения HP Smart и получайте отпечатки высокого качества. Самый компактный лазерный принтер создан для эффективной работы, его можно разместить практически в любом месте. Он идеально подойдет как для домашнего использования, так и для небольшого офиса. Легкая настройка приложения HP Smart позволит более быстро приступить к работе, что в значительной мере сэкономит время. А благодаря надежному беспроводному подключению (Wi-Fi) с функцией самовосстановления есть возможность всегда быть на связи. Цена данного устройства прекрасно сочетается с высокой надежностью и гарантией, которую представляет компания НР. Печатайте документы быстро и просто
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
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Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл целый, в хорошей коробке, запечатанный пломбами. Снял транспортировочные пломбы, установил на телефон приложение, зарегался - по вайфаю заработало. Всё до безобразия просто. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все в целости и сохранности. хорошо упаковано. в работе вайфай подключить не улалось. толтко через кабель работает.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер отличный, работает через Wi-Fi, для чего он и приобретался. Подключился к айфону и маку очень быстро! Очень компактный
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. упаковано хорошо, было пару отверстий в коробке, принтер цел. Компактный, но и картридж из-за этого не очень большой. Установил по инструкции быстро, всё понятно. По беспроводу печатает, задержек нет.
Достоинства:
Комментарий:
пока нравится. Что будет дальше не знаю. Авансом 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, быстро настроили, хорошо печатает со всех устройств по WiFi
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер. Без проблем подключился и по USB и по Wi-Fi ко всем устройствам.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший для не больших задач,если много печатать начинает тормозить и быстро перегревается,и большой расход картриджа.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел во время. Упакован хорошо. По функционалу - то что нужно для домашнего принтера. К iPhone и MacBook подключился без проблем и без проводов. Пока доволен выбором. Рекомендую товар и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте все есть. Для большей независимости от обстоятельств докупили неоригинальный полный картридж с чипом - тоже печатает, качество печати соответствует ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер. Компактный,печатает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, компактный, лёгкий, печатает хорошо, быстро настроили и по файфай, и по юсб, с телефона тоже печатает. Можно найти недорогие картриджи к нему. Мне для дома много не надо, надеюсь хватит надолго
Достоинства:
Комментарий:
Оправдал все ожидания, рекомендую Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер компактный. Упакован замечательно. В комплекте две вилки, usb кабель, документы. Качество печати не успел проверить, но уверен, что с ним не возникнет проблем. Самое главное - что 1 год гарантия. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Сам определился, настроился за пол-минуты. Написал "Готов к работе". Немного шумновато работает при печатании, а так отлично. С работой справляется.
Достоинства:
Комментарий:
принтер хороший, компактного размера, подключили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер, быстро разобрался с подключением, работает по WiFi , отличная цена, картриджи не чипованые, стоимость картриджа доступная
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, к wi-fi подключился, с компа и с телефона печатает) я довольна. Текстовые документы хорошо печатает. В комплекте два сетевых кабеля для разных розеток и usb кабель.
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат из того что есть сейчас
Достоинства:
Комментарий:
не с первого раза подключился к телефону. А так все отлично, через сеть печатает чуть дольше,чем через провод. компактный, что для меня важно было
Достоинства:
Комментарий:
в комплекте есть необходимые шнуры. драйвер скачивается через интернет. установка на win 10 = ок. ниже , думаю тоже не проблема. можно настроить wi-fi соединение ( мне сейчас не нужно). скорость печати - достаточно комфортная, не пулемёт, но и вопроса "когда?" не возникает. все устроило. для своей категории очень приличный принтер
Отзывы о товаре Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл целый, в хорошей коробке, запечатанный пломбами. Снял транспортировочные пломбы, установил на телефон приложение, зарегался - по вайфаю заработало. Всё до безобразия просто. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все в целости и сохранности. хорошо упаковано. в работе вайфай подключить не улалось. толтко через кабель работает.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер отличный, работает через Wi-Fi, для чего он и приобретался. Подключился к айфону и маку очень быстро! Очень компактный
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. упаковано хорошо, было пару отверстий в коробке, принтер цел. Компактный, но и картридж из-за этого не очень большой. Установил по инструкции быстро, всё понятно. По беспроводу печатает, задержек нет.
Достоинства:
Комментарий:
пока нравится. Что будет дальше не знаю. Авансом 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, быстро настроили, хорошо печатает со всех устройств по WiFi
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер. Без проблем подключился и по USB и по Wi-Fi ко всем устройствам.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший для не больших задач,если много печатать начинает тормозить и быстро перегревается,и большой расход картриджа.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел во время. Упакован хорошо. По функционалу - то что нужно для домашнего принтера. К iPhone и MacBook подключился без проблем и без проводов. Пока доволен выбором. Рекомендую товар и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте все есть. Для большей независимости от обстоятельств докупили неоригинальный полный картридж с чипом - тоже печатает, качество печати соответствует ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер. Компактный,печатает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, компактный, лёгкий, печатает хорошо, быстро настроили и по файфай, и по юсб, с телефона тоже печатает. Можно найти недорогие картриджи к нему. Мне для дома много не надо, надеюсь хватит надолго
Достоинства:
Комментарий:
Оправдал все ожидания, рекомендую Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер компактный. Упакован замечательно. В комплекте две вилки, usb кабель, документы. Качество печати не успел проверить, но уверен, что с ним не возникнет проблем. Самое главное - что 1 год гарантия. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Сам определился, настроился за пол-минуты. Написал "Готов к работе". Немного шумновато работает при печатании, а так отлично. С работой справляется.
Достоинства:
Комментарий:
принтер хороший, компактного размера, подключили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер, быстро разобрался с подключением, работает по WiFi , отличная цена, картриджи не чипованые, стоимость картриджа доступная
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, к wi-fi подключился, с компа и с телефона печатает) я довольна. Текстовые документы хорошо печатает. В комплекте два сетевых кабеля для разных розеток и usb кабель.
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат из того что есть сейчас
Достоинства:
Комментарий:
не с первого раза подключился к телефону. А так все отлично, через сеть печатает чуть дольше,чем через провод. компактный, что для меня важно было
Достоинства:
Комментарий:
в комплекте есть необходимые шнуры. драйвер скачивается через интернет. установка на win 10 = ок. ниже , думаю тоже не проблема. можно настроить wi-fi соединение ( мне сейчас не нужно). скорость печати - достаточно комфортная, не пулемёт, но и вопроса "когда?" не возникает. все устроило. для своей категории очень приличный принтер