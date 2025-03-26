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Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B

2 Отзывы
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Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B - фото 1
Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B - фото 2
Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B - фото 1
  • Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B - фото 2
  • Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 470 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 212866
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B
13 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
моно лазерный принтер для домашнего офиса, только для печати A4
Сетевой принтер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х20
Вес, кг.
7

Описание товара Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B

Доступный, экономящий моно лазерный принтер, разработанный для личного или небольшого офисного использования. Тихий, надежный и энергоэффективный с низким энергопотреблением обеспечивает быструю печать высокого качества.

Отзывы о товаре Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B

Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший принтер, но в комплекте нет шнура для соединия
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Геннадий З.

Достоинства:


Комментарий:
Драйвер на диске рабочий. Пришлось заменить сетевой кабель и приобрести интерфейсный



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
моно лазерный принтер для домашнего офиса, только для печати A4
Сетевой принтер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Доступный, экономящий моно лазерный принтер, разработанный для личного или небольшого офисного использования. Тихий, надежный и энергоэффективный с низким энергопотреблением обеспечивает быструю печать высокого качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший принтер, но в комплекте нет шнура для соединия
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Геннадий З.

Достоинства:


Комментарий:
Драйвер на диске рабочий. Пришлось заменить сетевой кабель и приобрести интерфейсный


Купить Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B - по цене 13470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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