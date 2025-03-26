Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 470 руб.
В наличии
Код товара: 212866
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 470 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
моно лазерный принтер для домашнего офиса, только для печати A4
Сетевой принтер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х20
Вес, кг.
7
Описание товара Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B
Доступный, экономящий моно лазерный принтер, разработанный для личного или небольшого офисного использования. Тихий, надежный и энергоэффективный с низким энергопотреблением обеспечивает быструю печать высокого качества.
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Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
моно лазерный принтер для домашнего офиса, только для печати A4
Сетевой принтер
нет
Страна производитель
Китай
Доступный, экономящий моно лазерный принтер, разработанный для личного или небольшого офисного использования. Тихий, надежный и энергоэффективный с низким энергопотреблением обеспечивает быструю печать высокого качества.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший принтер, но в комплекте нет шнура для соединия
Достоинства:
Комментарий:
Драйвер на диске рабочий. Пришлось заменить сетевой кабель и приобрести интерфейсный
Купить Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B - по цене 13470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший принтер, но в комплекте нет шнура для соединия
Достоинства:
Комментарий:
Драйвер на диске рабочий. Пришлось заменить сетевой кабель и приобрести интерфейсный