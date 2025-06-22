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Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый

5 Отзывы
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Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 1
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 2
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 3
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 4
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 5
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 6
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 7
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 8
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 9
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 10
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 11
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Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 13
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 14
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 15
Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 1
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 2
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 3
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 4
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 5
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 6
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 7
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 8
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 9
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 10
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 11
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 12
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 13
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 14
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 15
  • Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627151
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость печати 20 стр/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х28
Вес, кг.
5

Описание товара Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый

Принтер Xerox Phaser 3020 оснащен светодиодной системой печати документов. Аппарат с легкостью помещается на рабочем столе и не требует дополнительного места для установки. Ежемесячная максимальная выработка документов составляет 15000 листов, производители не рекомендуют превышать данный лимит во избежание поломок и преждевременного выхода из строя. Аппарат предусматривает максимальное разрешение печати 1200х1200 dpi. А максимальное количество документов, которые можно напечатать в минуту, не превышает 20 страниц. Способ подключения к ПК осуществляется через кабель USB.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый

Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
принтер хороший,с андроида через USB распечатка идёт великолепно,подключил без проблем,принтер просто класс для домашних нужд просто превосходно.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Принтер неплохой, печатает тож нормально.В общем, для дома принтер само то.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер, печатает хорошо настроил печать по WiFi без проблем очень удобно можно печатать прямо с телефона, картридж заправлен
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный аппарат, работает как часы, бумагу (пока новый) не зажёвувает, картриджи доступные - есть в каждом городе, с заправкой тоже проблем нету.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, наконец-то можно печатать с телефона, единственный минус для настройки вам потребуется комп с usb портом на винде, с макбука настроить не получилось, тк софт только на винду, но после настройки все работает и с мака



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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость печати 20 стр/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер Xerox Phaser 3020 оснащен светодиодной системой печати документов. Аппарат с легкостью помещается на рабочем столе и не требует дополнительного места для установки. Ежемесячная максимальная выработка документов составляет 15000 листов, производители не рекомендуют превышать данный лимит во избежание поломок и преждевременного выхода из строя. Аппарат предусматривает максимальное разрешение печати 1200х1200 dpi. А максимальное количество документов, которые можно напечатать в минуту, не превышает 20 страниц. Способ подключения к ПК осуществляется через кабель USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
принтер хороший,с андроида через USB распечатка идёт великолепно,подключил без проблем,принтер просто класс для домашних нужд просто превосходно.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Принтер неплохой, печатает тож нормально.В общем, для дома принтер само то.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер, печатает хорошо настроил печать по WiFi без проблем очень удобно можно печатать прямо с телефона, картридж заправлен
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный аппарат, работает как часы, бумагу (пока новый) не зажёвувает, картриджи доступные - есть в каждом городе, с заправкой тоже проблем нету.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, наконец-то можно печатать с телефона, единственный минус для настройки вам потребуется комп с usb портом на винде, с макбука настроить не получилось, тк софт только на винду, но после настройки все работает и с мака


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