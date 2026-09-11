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Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB

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Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 1
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 2
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 3
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 4
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 5
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 6
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 7
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 8
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 9
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 10
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 11
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 12
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 13
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 14
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 15
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 16
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 17
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 18
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 1
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 2
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 3
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 4
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 5
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 6
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 7
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 8
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 9
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 10
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 11
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 12
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 13
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 14
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 15
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 16
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 17
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 18
  • Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588325
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х27
Вес, кг.
9.1

Описание товара Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB

Быстрый, компактный и энергоэффективный черно-белый лазерный принтер. Доступный и компактный черно-белый лазерный принтер предназначен для персонального использования или небольшого офиса. Этот бесшумный и надежный принтер обладает повышенной энергоэффективностью и позволяет получать быстрые высококачественные результаты при низком уровне энергопотребления.

Отзывы о товаре Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Быстрый, компактный и энергоэффективный черно-белый лазерный принтер. Доступный и компактный черно-белый лазерный принтер предназначен для персонального использования или небольшого офиса. Этот бесшумный и надежный принтер обладает повышенной энергоэффективностью и позволяет получать быстрые высококачественные результаты при низком уровне энергопотребления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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