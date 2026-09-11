Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588325
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х27
Вес, кг.
9.1
Описание товара Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB
Быстрый, компактный и энергоэффективный черно-белый лазерный принтер. Доступный и компактный черно-белый лазерный принтер предназначен для персонального использования или небольшого офиса. Этот бесшумный и надежный принтер обладает повышенной энергоэффективностью и позволяет получать быстрые высококачественные результаты при низком уровне энергопотребления.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
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Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Быстрый, компактный и энергоэффективный черно-белый лазерный принтер. Доступный и компактный черно-белый лазерный принтер предназначен для персонального использования или небольшого офиса. Этот бесшумный и надежный принтер обладает повышенной энергоэффективностью и позволяет получать быстрые высококачественные результаты при низком уровне энергопотребления.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Принтер Canon i-Sensys LBP6030B (Черный) (Bundle) ч.б., A4, 600x600 dpi, 18 стр/мин (A4), USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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