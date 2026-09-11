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Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж)

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Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж) - фото 1
Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж) - фото 2
Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж) - фото 3
Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж) - фото 4
Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж) - фото 1
  • Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж) - фото 2
  • Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж) - фото 3
  • Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж) - фото 4
  • Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585400
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на конвертах
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х29
Вес, кг.
5.65

Описание товара Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж)

В принтер Cactus CS-LP 1120B не встроены механизмы защиты дополнительной прибыли поставщика. Конструкция принтера не содержит чипов, блокирующих печать при достижении предела числа копий, заданного производителем. Несмотря на наличие только USB-порта принтер Cactus CS-LP 1120B легко можно сделать сетевым, путем предоставления общего доступа в сети. Программное обеспечение сертифицировано для использования с Astra Linux, часто используемым в бюджетных и государственных организациях России. Теперь не нужно переплачивать за оригинальные расходники или подбирать подходящие аналоги. оригинальный картридж Cactus для принтера Cactus CS-LP 1120B самый дешевый на рынке! И на этом его преимущества не заканчиваются: ресурс картриджа, поставляемого в комплекте с новым принтером Cactus составляет 3000 копий, что в два раза больше ресурса картриджей, которые поставляются с принтерами данного класса. Стоимость отпечатка на принтере Cactus CS-LP 1120B получается рекордно низкой, что делает срок окупаемости очень коротким.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Cactus CS-LP1120B A4 (в комплекте: + картридж)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на конвертах
Страна производитель
Китай
Описание
В принтер Cactus CS-LP 1120B не встроены механизмы защиты дополнительной прибыли поставщика. Конструкция принтера не содержит чипов, блокирующих печать при достижении предела числа копий, заданного производителем. Несмотря на наличие только USB-порта принтер Cactus CS-LP 1120B легко можно сделать сетевым, путем предоставления общего доступа в сети. Программное обеспечение сертифицировано для использования с Astra Linux, часто используемым в бюджетных и государственных организациях России. Теперь не нужно переплачивать за оригинальные расходники или подбирать подходящие аналоги. оригинальный картридж Cactus для принтера Cactus CS-LP 1120B самый дешевый на рынке! И на этом его преимущества не заканчиваются: ресурс картриджа, поставляемого в комплекте с новым принтером Cactus составляет 3000 копий, что в два раза больше ресурса картриджей, которые поставляются с принтерами данного класса. Стоимость отпечатка на принтере Cactus CS-LP 1120B получается рекордно низкой, что делает срок окупаемости очень коротким.
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Доставка
Отзывы


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