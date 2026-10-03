Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645372
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость до 40 стр/мин
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х44х27
Вес, кг.
9
Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый
Компактное, эффективное высокоэкономичное устройство. Его отличает высокое быстродействие. Прочный надежный благодаря долговечным технологиям. Безотказный принтер, на который можно положиться.
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Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость до 40 стр/мин
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Компактное, эффективное высокоэкономичное устройство. Его отличает высокое быстродействие. Прочный надежный благодаря долговечным технологиям. Безотказный принтер, на который можно положиться.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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