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Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый

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Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый - фото 1
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый - фото 2
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый - фото 1
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый - фото 2
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645372
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость до 40 стр/мин
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х44х27
Вес, кг.
9

Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый

Компактное, эффективное высокоэкономичное устройство. Его отличает высокое быстродействие. Прочный надежный благодаря долговечным технологиям. Безотказный принтер, на который можно положиться.

Отзывы о товаре Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A) A4 Duplex Net WiFi белый




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость до 40 стр/мин
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактное, эффективное высокоэкономичное устройство. Его отличает высокое быстродействие. Прочный надежный благодаря долговечным технологиям. Безотказный принтер, на который можно положиться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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