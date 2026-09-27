Принтер лазерный Pantum P3302DN A4 Duplex Net белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Pantum P3302DN A4 Duplex Net белый
Нуждаетесь в надежном помощнике, при непосредственном участии которого получились бы детализированные, насыщенные и лишенные малейших искажений отпечаткиx Обратите внимание на принтер лазерный Pantum P3302DN, который впечатляет высокой скоростью. Так, за 1 минуту он создает до 33 черно-белых файлов в максимальном разрешении 1200х1200 dpi. Принтер лазерный Pantum P3302DN располагает функцией двусторонней печати, значительно сокращающей затраты на бумагу. Все необходимые пользователю данные транслируются на встроенном ЖК-дисплее. Для полноценного функционирования представленная модель использует картриджи Pantum TL-420H, TL-420X, DL-420 месячный ресурс которых ориентирован на создание до 3500 файлов той или иной направленности.
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