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Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый

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Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 1
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 2
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 3
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 4
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 5
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 6
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 7
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 8
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 9
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 10
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 11
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 12
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 13
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 14
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 15
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 16
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 17
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 18
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 19
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество страниц в месяц (макс)
4000
Количество картриджей
1
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 1
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 2
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 3
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 4
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 5
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 6
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 7
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 8
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 9
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 10
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 11
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 12
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 13
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 14
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 15
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 16
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 17
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 18
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 19
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722978
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Характеристики

Бренд
HP
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
2Z611A Принтер HP LaserJet Pro 4003n; предустановленный оригинальный лазерный картридж для HP LaserJet, черный (2900 страниц); руководство по началу работы; листовка с информацией о поддержке; руководство по гарантии; листовка с нормативными требованиями; кабель питания
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
конверты
Печать фотографий
нет
Количество страниц в месяц (макс)
4000
Подача бумаги, л
350
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
3050
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
5.5
Потребляемая мощность (при работе)
495
Габариты (ШхВхГ)
381 x 216 x 357 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х44х27
Вес, кг.
8

Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый

Лазерный принтер HP создан для тех, кому важна надежность и простота печати. Четкая черно-белая печать с разрешением до 1200x1200 dpi гарантирует профессиональный вид документов — от отчетов до писем. Благодаря поддержке формата A4, устройство отлично подходит для офиса или домашнего использования. Компактный корпус и вес 8,22 кг позволяют легко разместить принтер даже в небольшом пространстве. Одного картриджа достаточно для стабильной работы, а печать возможна даже на конвертах — удобно для рассылки писем и документов. Максимальная нагрузка до 4000 страниц в месяц делает модель практичной для интенсивных задач. Принтер экономно расходует энергию: в режиме ожидания потребляет всего 5,5 Вт. Для удобной работы в сети предусмотрен интерфейс Ethernet (RJ-45). Без функции автоматической двусторонней печати — все просто и понятно. Отличное решение для тех, кто ищет надежный черно-белый лазерный принтер для документов без лишних сложностей.

Отзывы о товаре Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003N (2Z611A) A4 белый




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Характеристики
Бренд
HP
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
2Z611A Принтер HP LaserJet Pro 4003n; предустановленный оригинальный лазерный картридж для HP LaserJet, черный (2900 страниц); руководство по началу работы; листовка с информацией о поддержке; руководство по гарантии; листовка с нормативными требованиями; кабель питания
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
конверты
Печать фотографий
нет
Количество страниц в месяц (макс)
4000
Подача бумаги, л
350
Развернуть
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
3050
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
5.5
Потребляемая мощность (при работе)
495
Габариты (ШхВхГ)
381 x 216 x 357 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный принтер HP создан для тех, кому важна надежность и простота печати. Четкая черно-белая печать с разрешением до 1200x1200 dpi гарантирует профессиональный вид документов — от отчетов до писем. Благодаря поддержке формата A4, устройство отлично подходит для офиса или домашнего использования. Компактный корпус и вес 8,22 кг позволяют легко разместить принтер даже в небольшом пространстве. Одного картриджа достаточно для стабильной работы, а печать возможна даже на конвертах — удобно для рассылки писем и документов. Максимальная нагрузка до 4000 страниц в месяц делает модель практичной для интенсивных задач. Принтер экономно расходует энергию: в режиме ожидания потребляет всего 5,5 Вт. Для удобной работы в сети предусмотрен интерфейс Ethernet (RJ-45). Без функции автоматической двусторонней печати — все просто и понятно. Отличное решение для тех, кто ищет надежный черно-белый лазерный принтер для документов без лишних сложностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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