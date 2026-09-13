Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество картриджей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722989
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Кабель питания, документация, стартовый тонер на 11000 стр.
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, ВНУТРИ ПАРОЛЬ К УСТРОЙСТВУ!
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
фотобумага, бумага
Подача бумаги, л
500
Вывод бумаги, л
500
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
40000
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
9
Потребляемая мощность (при работе)
710
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х51х44
Вес, кг.
21
Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA6000x (110C0T3NL0) A4 белый
Лазерный принтер Kyocera создан для тех, кто ценит эффективность и качество печати. Благодаря вместительному лотку на 500 листов, его не придётся часто дозаправлять бумагой — отличный вариант для офиса с большими объёмами чёрно-белых документов. Высокое разрешение 1200x1200 dpi обеспечивает чёткость и детализацию даже самых мелких шрифтов и графики. Одна заправка картриджа упрощает обслуживание и делает рабочий процесс удобнее. Режим автоматической двусторонней печати позволяет экономить бумагу и ускоряет выполнение задач. Принтер работает с фотобумагой и обычной бумагой, а интерфейс USB 2.0 обеспечивает простое подключение. Даже между заданиями он остаётся экономичным — в режиме ожидания потребляет всего 9 Вт. Надёжный выбор для решительных, больших дел.
Кабель питания, документация, стартовый тонер на 11000 стр.
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, ВНУТРИ ПАРОЛЬ К УСТРОЙСТВУ!
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
фотобумага, бумага
Подача бумаги, л
500
Развернуть
Вывод бумаги, л
500
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
40000
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
9
Потребляемая мощность (при работе)
710
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный принтер Kyocera создан для тех, кто ценит эффективность и качество печати. Благодаря вместительному лотку на 500 листов, его не придётся часто дозаправлять бумагой — отличный вариант для офиса с большими объёмами чёрно-белых документов. Высокое разрешение 1200x1200 dpi обеспечивает чёткость и детализацию даже самых мелких шрифтов и графики. Одна заправка картриджа упрощает обслуживание и делает рабочий процесс удобнее. Режим автоматической двусторонней печати позволяет экономить бумагу и ускоряет выполнение задач. Принтер работает с фотобумагой и обычной бумагой, а интерфейс USB 2.0 обеспечивает простое подключение. Даже между заданиями он остаётся экономичным — в режиме ожидания потребляет всего 9 Вт. Надёжный выбор для решительных, больших дел.
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA6000x (110C0T3NL0) A4 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA6000x (110C0T3NL0) A4 белый