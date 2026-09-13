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Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133pm-pp) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133pm-pp)

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Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133pm-pp) - фото 1
Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133pm-pp) - фото 2
Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133pm-pp) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Количество картриджей
1
  • Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133pm-pp) - фото 1
  • Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133pm-pp) - фото 2
  • Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133pm-pp) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723796
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Характеристики

Бренд
Катюша
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Устройство, тонер-картридж, драм-картридж, шнур питания, кабель интерфейсный, паспорт, инструкция по быстрому запуску
Особенности
Поддержка ОС Linux, Mac OS, Windows
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
карточки, бумага
Печать фотографий
нет
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Подача бумаги, л
300
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
700
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
100
Потребляемая мощность (при работе)
400
Габариты (ШхВхГ)
402 ? 380 ? 203 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х32
Вес, кг.
6.29

Описание товара Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133pm-pp)

МФУ Катюша P133pm-pp - это идеальное решение для дома или небольшого офиса, где требуется надежное и компактное устройство для печати. Это многофункциональное устройство сочетает в себе функции принтера и копира, что позволяет существенно сэкономить место на рабочем столе. Тип печати - чёрно-белая, что делает устройство идеальным выбором для тех, кто часто печатает документы. Технология лазерной печати обеспечивает высокое качество печати и быструю скорость работы. МФУ Катюша P133pm-pp имеет компактные размеры и легко размещается на любом настольном пространстве. Область применения - персональный, что делает его идеальным выбором для домашнего офиса или небольшого бизнеса. Максимальный формат печати - A4, что позволяет печатать документы различных размеров. Максимальное разрешение для ч/б печати составляет 1200x1200 dpi, что обеспечивает четкое и качественное изображение. Устройство оснащено одним картриджем, что упрощает процесс замены расходных материалов и экономит время пользователя. Картридж легко устанавливается и обеспечивает длительный срок службы без необходимости постоянной замены. МФУ Катюша P133pm-pp отличается надежностью, высоким качеством печати и простотой в использовании. Это устройство станет надежным помощником в вашей работе и поможет справиться с любыми задачами по печати документов.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133pm-pp)




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Характеристики
Бренд
Катюша
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Устройство, тонер-картридж, драм-картридж, шнур питания, кабель интерфейсный, паспорт, инструкция по быстрому запуску
Особенности
Поддержка ОС Linux, Mac OS, Windows
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
карточки, бумага
Печать фотографий
нет
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Развернуть
Подача бумаги, л
300
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
700
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
100
Потребляемая мощность (при работе)
400
Габариты (ШхВхГ)
402 ? 380 ? 203 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Катюша P133pm-pp - это идеальное решение для дома или небольшого офиса, где требуется надежное и компактное устройство для печати. Это многофункциональное устройство сочетает в себе функции принтера и копира, что позволяет существенно сэкономить место на рабочем столе. Тип печати - чёрно-белая, что делает устройство идеальным выбором для тех, кто часто печатает документы. Технология лазерной печати обеспечивает высокое качество печати и быструю скорость работы. МФУ Катюша P133pm-pp имеет компактные размеры и легко размещается на любом настольном пространстве. Область применения - персональный, что делает его идеальным выбором для домашнего офиса или небольшого бизнеса. Максимальный формат печати - A4, что позволяет печатать документы различных размеров. Максимальное разрешение для ч/б печати составляет 1200x1200 dpi, что обеспечивает четкое и качественное изображение. Устройство оснащено одним картриджем, что упрощает процесс замены расходных материалов и экономит время пользователя. Картридж легко устанавливается и обеспечивает длительный срок службы без необходимости постоянной замены. МФУ Катюша P133pm-pp отличается надежностью, высоким качеством печати и простотой в использовании. Это устройство станет надежным помощником в вашей работе и поможет справиться с любыми задачами по печати документов.
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Доставка
Отзывы


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