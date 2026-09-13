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Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Количество картриджей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723796
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Описание товара Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133pm-pp)
МФУ Катюша P133pm-pp - это идеальное решение для дома или небольшого офиса, где требуется надежное и компактное устройство для печати.
Это многофункциональное устройство сочетает в себе функции принтера и копира, что позволяет существенно сэкономить место на рабочем столе.
Тип печати - чёрно-белая, что делает устройство идеальным выбором для тех, кто часто печатает документы. Технология лазерной печати обеспечивает высокое качество печати и быструю скорость работы.
МФУ Катюша P133pm-pp имеет компактные размеры и легко размещается на любом настольном пространстве. Область применения - персональный, что делает его идеальным выбором для домашнего офиса или небольшого бизнеса.
Максимальный формат печати - A4, что позволяет печатать документы различных размеров. Максимальное разрешение для ч/б печати составляет 1200x1200 dpi, что обеспечивает четкое и качественное изображение.
Устройство оснащено одним картриджем, что упрощает процесс замены расходных материалов и экономит время пользователя. Картридж легко устанавливается и обеспечивает длительный срок службы без необходимости постоянной замены.
МФУ Катюша P133pm-pp отличается надежностью, высоким качеством печати и простотой в использовании. Это устройство станет надежным помощником в вашей работе и поможет справиться с любыми задачами по печати документов.
МФУ Катюша P133pm-pp - это идеальное решение для дома или небольшого офиса, где требуется надежное и компактное устройство для печати.
Это многофункциональное устройство сочетает в себе функции принтера и копира, что позволяет существенно сэкономить место на рабочем столе.
Тип печати - чёрно-белая, что делает устройство идеальным выбором для тех, кто часто печатает документы. Технология лазерной печати обеспечивает высокое качество печати и быструю скорость работы.
МФУ Катюша P133pm-pp имеет компактные размеры и легко размещается на любом настольном пространстве. Область применения - персональный, что делает его идеальным выбором для домашнего офиса или небольшого бизнеса.
Максимальный формат печати - A4, что позволяет печатать документы различных размеров. Максимальное разрешение для ч/б печати составляет 1200x1200 dpi, что обеспечивает четкое и качественное изображение.
Устройство оснащено одним картриджем, что упрощает процесс замены расходных материалов и экономит время пользователя. Картридж легко устанавливается и обеспечивает длительный срок службы без необходимости постоянной замены.
МФУ Катюша P133pm-pp отличается надежностью, высоким качеством печати и простотой в использовании. Это устройство станет надежным помощником в вашей работе и поможет справиться с любыми задачами по печати документов.
Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133pm-pp) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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