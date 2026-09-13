Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000cx (1102Z03NL0) A4 белый
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000cx (1102Z03NL0) A4 белый
Принтер А4 Kyocera ECOSYS PA4000cx это яркий представитель нового поколения цветных лазерных печатающих устройств формата А4 от всемирно известного производителя Kyocera Document Solutions. Новый аппарат получил обновлённый дизайн, поддержку современный протоколов безопасности, а также, сохранил все достоинства от своих предшественников. В принтере сочетается высокая скорость работы с документами - до 40 страниц в минуту, высокое разрешение печати до 1200 DPI, скромные габариты, а также, низкая себестоимость отпечатка. Современные технологии, применяемые Kyocera - залог безопасности, качества и надежности ваших устройств. Устройства Kyocera легки в освоении, понятны в эксплуатации и позволят вам сконцентрироваться на более важных задачах, чем обслуживание принтера, который в это время просто будет выполнять свою задачу.
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