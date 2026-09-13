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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000cx (1102Z03NL0) A4 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000cx (1102Z03NL0) A4 белый

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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000cx (1102Z03NL0) A4 белый - фото 1
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000cx (1102Z03NL0) A4 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
цветная
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Количество картриджей
4
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000cx (1102Z03NL0) A4 белый - фото 1
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000cx (1102Z03NL0) A4 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722981
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
цветная
Количество цветов
4
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
бумага
Печать фотографий
Да
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Подача бумаги, л
550
Вывод бумаги, л
250
Количество картриджей
4
Ресурс цветного картриджа/тонера
5000
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0
Потребляемая мощность (при работе)
53
Габариты (ШхВхГ)
394 х 455 х 532 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х58
Вес, кг.
43

Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000cx (1102Z03NL0) A4 белый

Принтер А4 Kyocera ECOSYS PA4000cx это яркий представитель нового поколения цветных лазерных печатающих устройств формата А4 от всемирно известного производителя Kyocera Document Solutions. Новый аппарат получил обновлённый дизайн, поддержку современный протоколов безопасности, а также, сохранил все достоинства от своих предшественников. В принтере сочетается высокая скорость работы с документами - до 40 страниц в минуту, высокое разрешение печати до 1200 DPI, скромные габариты, а также, низкая себестоимость отпечатка. Современные технологии, применяемые Kyocera - залог безопасности, качества и надежности ваших устройств. Устройства Kyocera легки в освоении, понятны в эксплуатации и позволят вам сконцентрироваться на более важных задачах, чем обслуживание принтера, который в это время просто будет выполнять свою задачу.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000cx (1102Z03NL0) A4 белый




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
цветная
Количество цветов
4
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
бумага
Печать фотографий
Да
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Развернуть
Подача бумаги, л
550
Вывод бумаги, л
250
Количество картриджей
4
Ресурс цветного картриджа/тонера
5000
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0
Потребляемая мощность (при работе)
53
Габариты (ШхВхГ)
394 х 455 х 532 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер А4 Kyocera ECOSYS PA4000cx это яркий представитель нового поколения цветных лазерных печатающих устройств формата А4 от всемирно известного производителя Kyocera Document Solutions. Новый аппарат получил обновлённый дизайн, поддержку современный протоколов безопасности, а также, сохранил все достоинства от своих предшественников. В принтере сочетается высокая скорость работы с документами - до 40 страниц в минуту, высокое разрешение печати до 1200 DPI, скромные габариты, а также, низкая себестоимость отпечатка. Современные технологии, применяемые Kyocera - залог безопасности, качества и надежности ваших устройств. Устройства Kyocera легки в освоении, понятны в эксплуатации и позволят вам сконцентрироваться на более важных задачах, чем обслуживание принтера, который в это время просто будет выполнять свою задачу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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