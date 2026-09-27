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Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый

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Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 1
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Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
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  • Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 2
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  • Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 5
  • Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 6
  • Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 7
  • Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 8
  • Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 9
  • Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 10
  • Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 11
  • Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 12
  • Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 13
  • Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627114
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
9.25

Описание товара Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый

Принтер лазерный – идеальное приобретение для офиса. Это мощное устройство размерами, преимущество которого – в использовании лазерной печати, способствующей экономии ресурсов. Печать осуществляется на пленках, матовой и глянцевой бумаге, этикетках, конвертах и прочих носителях. Отображение информации осуществляется благодаря светодиодным индикаторам. Среди особенностей принтера – режим экономии тонера, пропуск пустых страниц во благо экономии.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum P3300DW A4 Duplex Net WiFi белый




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер лазерный – идеальное приобретение для офиса. Это мощное устройство размерами, преимущество которого – в использовании лазерной печати, способствующей экономии ресурсов. Печать осуществляется на пленках, матовой и глянцевой бумаге, этикетках, конвертах и прочих носителях. Отображение информации осуществляется благодаря светодиодным индикаторам. Среди особенностей принтера – режим экономии тонера, пропуск пустых страниц во благо экономии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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