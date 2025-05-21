Принтер лазерный Pantum P3010DW
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Pantum P3010DW
Используя принтер лазерный Pantum P3010DW, вы сможете в полной мере ощутить преимущества от использования беспроводной печати. Принтер, рассчитанный на печать формата A4, можно использовать и в обычном режиме: для подключения к стационарным и мобильным компьютерам используется USB-интерфейс. Корпоративным пользователям будет полезна возможность эксплуатации принтера в качестве сетевого ресурса. Принтер Pantum P3010DW оптимален для использования в малых и средних офисах, а также дома. Модель характеризуется нагрузкой до 60000 страниц в месяц. Благодаря автоматической двусторонней печати можно экономить бумагу. Двусторонняя печать также необходима при оформлении договоров и многих других документов. Модель отличается сравнительно высокой скоростью печати: она может достигать 30 страниц в минуту. Время выхода первой страницы невелико: оно равно 8.5 с. В комплект поставки принтера входит все необходимое: диск с программным обеспечением, USB-кабель, кабель питания, тонер-картридж, фотобарабан и документация.
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Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю не в первый раз,использую для печати ТТН.Всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат за эти деньги, а если избавить его от зависимости от чипов, вообще цены ему нет
Достоинства:
Комментарий:
Принтер произвел очень хорошее впечатление. Первый раз покупал китайский принтер и ждал какой-то подвох. Всё, от упаковки до инсталятора драйвера, оказалось сделано на очень высоком уровне. Модель не новая. Имеет много положительных отзывов от пользователей и сервисменов. Можно брать без опасения.
Достоинства:
Комментарий:
Надо брать. Сетевой с дуплексом, по нормальной цене.
Достоинства:
Комментарий:
бюджетная модель с отличными характеристиками, двухсторонний печати и вай-фаем, можно подключить к сети, доступные расходники
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цены и качества
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, достаточно компактный. Никаких проблем с синхронизацией компьютера и принтера не возникло. Пришел быстро, хорошо упакован, в отличном состоянии. Пока кажется достаточно экономичным в использовании, будем надеяться, что все так и будет дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер очень понравился. Забрал и настраивал сын 13 лет. Купили для рефератов и сообщений. Сразу заказала набор для заправки картриджа с воронкой и чипом. Качество печати отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Печатает быстро, доступные расходники. Двухсторонняя печать и работа по сети. И все это за вменяемые деньги
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер для небольшого офиса.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, за доступные деньги. В будущем заправка и обслуживание будет без проблем. Принтер прошивается и картридж можно использовать без чипа. Либо поставить бесконечный чип.
Достоинства:
Комментарий:
Закручивает листы при печати и они потом не выпрямляются, для меня это самый важный и главный минус. Почитала отзывы в интернете и поняла что Это проблема этой фирмы. А так шустрый, печать хорошая
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился принтер, очень удобно печатать с телефона. занимает немного места. качество печати хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Печатает хорошо, быстро, вайфай работает. Пластик ожидаемо хлипковат, но это не страшно. Брал для ЛУТа, заполнение черным хорошее, платы получаются.
Достоинства:
Комментарий:
Пока что ещё не использовал. Надеюсь все будет норм. Брал основываясь на характеристики.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, цена-качество на высоте, wifi и двусторонняя печать
Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum P3010DW
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю не в первый раз,использую для печати ТТН.Всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат за эти деньги, а если избавить его от зависимости от чипов, вообще цены ему нет
Достоинства:
Комментарий:
Принтер произвел очень хорошее впечатление. Первый раз покупал китайский принтер и ждал какой-то подвох. Всё, от упаковки до инсталятора драйвера, оказалось сделано на очень высоком уровне. Модель не новая. Имеет много положительных отзывов от пользователей и сервисменов. Можно брать без опасения.
Достоинства:
Комментарий:
Надо брать. Сетевой с дуплексом, по нормальной цене.
Достоинства:
Комментарий:
бюджетная модель с отличными характеристиками, двухсторонний печати и вай-фаем, можно подключить к сети, доступные расходники
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цены и качества
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, достаточно компактный. Никаких проблем с синхронизацией компьютера и принтера не возникло. Пришел быстро, хорошо упакован, в отличном состоянии. Пока кажется достаточно экономичным в использовании, будем надеяться, что все так и будет дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер очень понравился. Забрал и настраивал сын 13 лет. Купили для рефератов и сообщений. Сразу заказала набор для заправки картриджа с воронкой и чипом. Качество печати отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Печатает быстро, доступные расходники. Двухсторонняя печать и работа по сети. И все это за вменяемые деньги
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер для небольшого офиса.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, за доступные деньги. В будущем заправка и обслуживание будет без проблем. Принтер прошивается и картридж можно использовать без чипа. Либо поставить бесконечный чип.
Достоинства:
Комментарий:
Закручивает листы при печати и они потом не выпрямляются, для меня это самый важный и главный минус. Почитала отзывы в интернете и поняла что Это проблема этой фирмы. А так шустрый, печать хорошая
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился принтер, очень удобно печатать с телефона. занимает немного места. качество печати хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Печатает хорошо, быстро, вайфай работает. Пластик ожидаемо хлипковат, но это не страшно. Брал для ЛУТа, заполнение черным хорошее, платы получаются.
Достоинства:
Комментарий:
Пока что ещё не использовал. Надеюсь все будет норм. Брал основываясь на характеристики.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, цена-качество на высоте, wifi и двусторонняя печать