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Принтер лазерный HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A)

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Принтер лазерный HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) - фото 1
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) - фото 2
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество страниц в месяц (макс)
50000
Количество картриджей
1
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) - фото 1
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) - фото 2
  • Принтер лазерный HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723803
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер HP LaserJet Pro 3003dn пробный лазерный картридж HP LaserJet, черный (ресурс ~1000 страниц); документация; кабель питания
Особенности
режим ожидания
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
конверты, этикетки
Количество страниц в месяц (макс)
50000
Подача бумаги, л
250
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1000
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0, Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
2.93
Потребляемая мощность (при работе)
484
Габариты (ШхВхГ)
367 ? 217 ? 399 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х28
Вес, кг.
9.48

Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A)

Принтер HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) - это надежное и производительное устройство, которое идеально подойдет как для домашнего использования, так и для офисных целей. Благодаря своим передовым технологиям и высокому качеству печати, этот принтер станет незаменимым помощником в вашем повседневном труде. Этот принтер представляет собой настольное устройство, которое оснащено лазерной технологией печати. Благодаря этому, он способен обеспечить высокую скорость и качество печати. Максимальный формат печати - A4, а максимальный размер отпечатка составляет 216 x 356 мм. Одной из основных особенностей данной модели принтера является максимальное разрешение для ч/б печати - 1200x1200 dpi. Это обеспечивает четкое и качественное воспроизведение текста и изображений на бумаге. Благодаря этому вы сможете получить профессионально выглядящие документы без потери деталей. Принтер HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) оснащен одним картриджем, что облегчает процесс замены расходных материалов. Кроме того, этот принтер обладает высокой производительностью и эффективностью работы, что позволит вам быстро и качественно печатать большие объемы документов. Кроме того, данный принтер обладает удобными функциями, такими как автоматическая двусторонняя печать, сенсорный дисплей для управления устройством, возможность печати через Wi-Fi и мобильные устройства, а также поддержка различных форматов файлов.

Отзывы о товаре Принтер лазерный HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер HP LaserJet Pro 3003dn пробный лазерный картридж HP LaserJet, черный (ресурс ~1000 страниц); документация; кабель питания
Особенности
режим ожидания
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
конверты, этикетки
Количество страниц в месяц (макс)
50000
Подача бумаги, л
250
Развернуть
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1000
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0, Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
2.93
Потребляемая мощность (при работе)
484
Габариты (ШхВхГ)
367 ? 217 ? 399 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) - это надежное и производительное устройство, которое идеально подойдет как для домашнего использования, так и для офисных целей. Благодаря своим передовым технологиям и высокому качеству печати, этот принтер станет незаменимым помощником в вашем повседневном труде. Этот принтер представляет собой настольное устройство, которое оснащено лазерной технологией печати. Благодаря этому, он способен обеспечить высокую скорость и качество печати. Максимальный формат печати - A4, а максимальный размер отпечатка составляет 216 x 356 мм. Одной из основных особенностей данной модели принтера является максимальное разрешение для ч/б печати - 1200x1200 dpi. Это обеспечивает четкое и качественное воспроизведение текста и изображений на бумаге. Благодаря этому вы сможете получить профессионально выглядящие документы без потери деталей. Принтер HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) оснащен одним картриджем, что облегчает процесс замены расходных материалов. Кроме того, этот принтер обладает высокой производительностью и эффективностью работы, что позволит вам быстро и качественно печатать большие объемы документов. Кроме того, данный принтер обладает удобными функциями, такими как автоматическая двусторонняя печать, сенсорный дисплей для управления устройством, возможность печати через Wi-Fi и мобильные устройства, а также поддержка различных форматов файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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