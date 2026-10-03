Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle (8468B006+3484B002) A4 черный (в комплекте: + картридж)
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle (8468B006+3484B002) A4 черный (в комплекте: + картридж)
Доступный и компактный черно-белый лазерный принтер предназначен для персонального использования или небольшого офиса. Этот бесшумный и надежный принтер обладает повышенной энергоэффективностью и позволяет получать быстрые высококачественные результаты при низком уровне энергопотребления. Устройство i-Sensys LBP6030B включается в работу в нужный момент и быстро выходит из спящего режима благодаря технологиям Canon Quick First-Print. Время печати первого листа (FPOT) составляет всего 7.8 секунд, а скорость профессионального лазерного принтера - 18 стр./мин., так что вам не придется ждать при печати, и вы сможете быстро вернуться к своим делам. Высокое разрешение до 2400x600 точек на дюйм и функция автоматической фильтрации изображения позволяют получать документы с четким текстом и высокой детализацией графики. В принтере используется MS-тонер (магнитный сферический), разработанный специально для получения оптимальных результатов печати раз за разом. Благодаря технологии Canon On Demand этот энергоэффективный принтер потребляет всего 0.8 Вт в спящем режиме, времени на прогрев практически не требуется. Удобно расположенная на передней панели кнопка питания позволяет легко выключать устройство, помогая сократить расход энергии и снизить воздействие на окружающую среду. Благодаря механизму Canon принтер i-Sensys LBP6030B не производит шума в режиме ожидания, а работает исключительно тихо — он не будет отвлекать вас от сосредоточенной работы.
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