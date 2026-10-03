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Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж)

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Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 1
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 2
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 3
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 4
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 5
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 6
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 7
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 8
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 9
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 10
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 11
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 12
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 1
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 2
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 3
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 4
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 5
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 6
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 7
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 8
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 9
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 10
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 11
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 12
  • Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 600 руб. 
Начислим 266 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645378
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж)
16 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х40
Вес, кг.
7.6

Описание товара Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж)

Доступный и компактный черно-белый лазерный принтер предназначен для персонального использования или небольшого офиса. Этот бесшумный и надежный принтер обладает повышенной энергоэффективностью и позволяет получать быстрые высококачественные результаты при низком уровне энергопотребления. Устройство i-Sensys LBP6030B включается в работу в нужный момент и быстро выходит из спящего режима благодаря технологиям Canon Quick First-Print. Время печати первого листа (FPOT) составляет всего 7.8 секунд, а скорость профессионального лазерного принтера - 18 стр./мин., так что вам не придется ждать при печати, и вы сможете быстро вернуться к своим делам. Высокое разрешение до 2400x600 точек на дюйм и функция автоматической фильтрации изображения позволяют получать документы с четким текстом и высокой детализацией графики. В принтере используется MS-тонер (магнитный сферический), разработанный специально для получения оптимальных результатов печати раз за разом. Благодаря технологии Canon On Demand этот энергоэффективный принтер потребляет всего 0.8 Вт в спящем режиме, времени на прогрев практически не требуется. Удобно расположенная на передней панели кнопка питания позволяет легко выключать устройство, помогая сократить расход энергии и снизить воздействие на окружающую среду. Благодаря механизму Canon принтер i-Sensys LBP6030B не производит шума в режиме ожидания, а работает исключительно тихо — он не будет отвлекать вас от сосредоточенной работы.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Страна производитель
Китай
Описание
Доступный и компактный черно-белый лазерный принтер предназначен для персонального использования или небольшого офиса. Этот бесшумный и надежный принтер обладает повышенной энергоэффективностью и позволяет получать быстрые высококачественные результаты при низком уровне энергопотребления. Устройство i-Sensys LBP6030B включается в работу в нужный момент и быстро выходит из спящего режима благодаря технологиям Canon Quick First-Print. Время печати первого листа (FPOT) составляет всего 7.8 секунд, а скорость профессионального лазерного принтера - 18 стр./мин., так что вам не придется ждать при печати, и вы сможете быстро вернуться к своим делам. Высокое разрешение до 2400x600 точек на дюйм и функция автоматической фильтрации изображения позволяют получать документы с четким текстом и высокой детализацией графики. В принтере используется MS-тонер (магнитный сферический), разработанный специально для получения оптимальных результатов печати раз за разом. Благодаря технологии Canon On Demand этот энергоэффективный принтер потребляет всего 0.8 Вт в спящем режиме, времени на прогрев практически не требуется. Удобно расположенная на передней панели кнопка питания позволяет легко выключать устройство, помогая сократить расход энергии и снизить воздействие на окружающую среду. Благодаря механизму Canon принтер i-Sensys LBP6030B не производит шума в режиме ожидания, а работает исключительно тихо — он не будет отвлекать вас от сосредоточенной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный Canon i-Sensys LBP6030B bundle A4 черный (в комплекте: + картридж) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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