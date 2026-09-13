Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый
Принтер Pantum BP2300W представляет собой современное беспроводное решение в ультракомпактном корпусе, которое разработано специально для эффективной работы в условиях ограниченного пространства. Модель полностью адаптирована к специфике российского ИТ-рынка и демонстрирует стабильную работу под управлением операционных систем Astra Linux, РЕД ОС и Альт. Наличие встроенного модуля Wi-Fi позволяет быстро организовать печать напрямую со смартфонов и планшетов через мобильное приложение, при этом процесс сопряжения и настройки сетевых драйверов в Linux среде остается интуитивно понятным и не требует глубоких технических навыков. Техническая база принтера обеспечивает скорость печати до 22 страниц в минуту и оперативный выход первого листа, что позволяет не тратить время на ожидание при работе с разовыми документами. Несмотря на малые габариты, аппарат обладает достаточной жесткостью конструкции для точной подачи листов и сохранения четкости текста при длительной эксплуатации. Оптимизированный тракт прохождения бумаги сводит к минимуму риск возникновения замятий, позволяя устройству уверенно справляться с обычной офисной бумагой и тонкими носителями без потери качества отпечатка. Экономика владения Pantum BP2300W базируется на использовании перезаправляемых картриджей серии TL-C2310 и официальной поддержке дозаправки, что в совокупности значительно снижает операционные расходы. Производитель предоставляет полноценную двухлетнюю гарантию по всей территории России, подтверждая высокий ресурс и надежность всех узлов устройства. Приобретая принтер в Копиров.ру, вы получаете «белую» технику от официального партнера бренда, полную уверенность в легальности поставки и постоянный доступ к необходимым расходным материалам с нашего собственного склада.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 360 руб.3090 руб. в СплитПринтер HP LaserJet M111w 7MD68A
-
В наличииЦена 13 470 руб.3368 руб. в СплитЛазерный принтер Canon i-SENSYS LBP6030B
-
В наличииЦена 18 040 руб.4510 руб. в СплитПринтер лазерный Pantum P3010DW
-
В наличииЦена 22 740 руб.5685 руб. в СплитПринтер лазерный Kyocera Ecosys PA4000x (110C153NL0) A4 белый
-
В наличииЦена 25 280 руб.6320 руб. в СплитПринтер Kyocera Ecosys PA3500x (110C3J3NL0)
-
В наличииЦена 28 860 руб.7215 руб. в СплитПринтер HP Color Laser 150nw
-
В наличииЦена 35 570 руб.8893 руб. в СплитПринтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый
-
В наличииЦена 38 710 руб.9678 руб. в СплитПринтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый
-
В наличииЦена 47 520 руб.11880 руб. в СплитПринтер лазерный Kyocera Ecosys PA5000x (110C0X3NL0) A4 белый
-
В наличииЦена 75 060 руб.18765 руб. в СплитПринтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A)
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый