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Термопаста Gembird FreeZzz GF-01-1.5P 1,5гр пакет купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста Gembird FreeZzz GF-01-1.5P 1,5гр пакет

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Термопаста Gembird FreeZzz GF-01-1.5P 1,5гр пакет - фото 1
Термопаста Gembird FreeZzz GF-01-1.5P 1,5гр пакет - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Gembird FreeZzz GF-01-1.5P 1,5гр пакет - фото 1
  • Термопаста Gembird FreeZzz GF-01-1.5P 1,5гр пакет - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
290 руб.  390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625718
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
20х13х3
Вес, г.
10

Описание товара Термопаста Gembird FreeZzz GF-01-1.5P 1,5гр пакет

Термопаста, благодаря составу из углеродных и металлооксидных соединений, быстро отводит тепло от чипа к радиатору В комплекте шпатель для равномерного нанесения термопасты Теплопроводность: &gt; 1.63 Вт/м-К Тепловое сопротивление: &lt; 0.249 м? - °С/Вт Рабочая температура: -30 - 300 °С Цвет: белый

Отзывы о товаре Термопаста Gembird FreeZzz GF-01-1.5P 1,5гр пакет




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Термопаста
Описание
Термопаста, благодаря составу из углеродных и металлооксидных соединений, быстро отводит тепло от чипа к радиатору В комплекте шпатель для равномерного нанесения термопасты Теплопроводность: &gt; 1.63 Вт/м-К Тепловое сопротивление: &lt; 0.249 м? - °С/Вт Рабочая температура: -30 - 300 °С Цвет: белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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