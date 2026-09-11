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Термопаста Zalman ZM-STC8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста Zalman ZM-STC8

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Термопаста Zalman ZM-STC8 - фото 1
Термопаста Zalman ZM-STC8 - фото 2
Термопаста Zalman ZM-STC8 - фото 3
Термопаста Zalman ZM-STC8 - фото 4
Термопаста Zalman ZM-STC8 - фото 5
Термопаста Zalman ZM-STC8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Zalman ZM-STC8 - фото 1
  • Термопаста Zalman ZM-STC8 - фото 2
  • Термопаста Zalman ZM-STC8 - фото 3
  • Термопаста Zalman ZM-STC8 - фото 4
  • Термопаста Zalman ZM-STC8 - фото 5
  • Термопаста Zalman ZM-STC8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599905
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8.3 Вт/(мK)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х4х2
Вес, г.
90

Описание товара Термопаста Zalman ZM-STC8

Термопаста ZALMAN ZM-STC8 представляет собой специальный теплопроводящий интерфейс, который используется как связующее звено между поверхностью процессора компьютера и непосредственно модулем охлаждения — радиатором. Изделие данного типа использует в своей основе первоклассные и не проводящие ток материалы, что вместе с передовыми технологиями обеспечивает высокую надежность и эффективность — максимальная теплопроводность смеси составляет 8.3 Вт/мК. Помимо этого данная термопаста отличается высокой вязкостью, что позволяет легко ее наносить на процессор, заполняя микроцарапины, трещины и другие неровности на поверхности чипа для лучшего прилегания радиатора и более быстрого охлаждения. Благодаря низкой степени испарения и большому диапазону рабочих температур обеспечивается длительный срок службы данного интерфейса, за счет чего он отлично подойдет для производительных игровых систем и рабочих станций. Термопаста ZALMAN ZM-STC8 поставляется в герметичной упаковке в виде шприца, что обеспечивает более простое и удобное использование. Емкость изделия составляет 1.5 г. Для равномерного нанесения рекомендуется использовать пластиковую лопатку.

Отзывы о товаре Термопаста Zalman ZM-STC8




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8.3 Вт/(мK)
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста ZALMAN ZM-STC8 представляет собой специальный теплопроводящий интерфейс, который используется как связующее звено между поверхностью процессора компьютера и непосредственно модулем охлаждения — радиатором. Изделие данного типа использует в своей основе первоклассные и не проводящие ток материалы, что вместе с передовыми технологиями обеспечивает высокую надежность и эффективность — максимальная теплопроводность смеси составляет 8.3 Вт/мК. Помимо этого данная термопаста отличается высокой вязкостью, что позволяет легко ее наносить на процессор, заполняя микроцарапины, трещины и другие неровности на поверхности чипа для лучшего прилегания радиатора и более быстрого охлаждения. Благодаря низкой степени испарения и большому диапазону рабочих температур обеспечивается длительный срок службы данного интерфейса, за счет чего он отлично подойдет для производительных игровых систем и рабочих станций. Термопаста ZALMAN ZM-STC8 поставляется в герметичной упаковке в виде шприца, что обеспечивает более простое и удобное использование. Емкость изделия составляет 1.5 г. Для равномерного нанесения рекомендуется использовать пластиковую лопатку.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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