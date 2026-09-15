Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
В наличии
Код товара: 625733
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 010 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, лопатка в комплекте, теплопроводность 8.6 Вт/(м·K), рабочая температура от -30 °C до 280 °C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х4х3
Вес, г.
100
Описание товара Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS)
Высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность. Широкий ассортимент фасовки. Лопатка в комплекте для равномерного нанесения.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, лопатка в комплекте, теплопроводность 8.6 Вт/(м·K), рабочая температура от -30 °C до 280 °C
Страна производитель
Китай
Высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность. Широкий ассортимент фасовки. Лопатка в комплекте для равномерного нанесения.
Купить Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS) - по цене 1010 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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