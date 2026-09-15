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Термопаста Arctic MX-4 4g ACTCP00031B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста Arctic MX-4 4g ACTCP00031B

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Термопаста Arctic MX-4 4g ACTCP00031B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 533611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Термопаста Arctic MX-4 4g ACTCP00031B
560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, апликаторы в комплекте теплопроводность 8.5 Вт/(м·K), рабочая температура от -50 °C до 160 °C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х3х2
Вес, г.
80

Описание товара Термопаста Arctic MX-4 4g ACTCP00031B

Легендарная термопаста от Арктик Arctic Cooling MX-4, проверенная годами и сотнями тысяч устройств - Арктик МХ4. Модель: Arctic Cooling MX-4 Вес термопасты: 4 г Упаковка термопасты: шприц В комплекте шпатель для нанесения

Отзывы о товаре Термопаста Arctic MX-4 4g ACTCP00031B




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, апликаторы в комплекте теплопроводность 8.5 Вт/(м·K), рабочая температура от -50 °C до 160 °C
Страна производитель
Китай
Описание
Легендарная термопаста от Арктик Arctic Cooling MX-4, проверенная годами и сотнями тысяч устройств - Арктик МХ4. Модель: Arctic Cooling MX-4 Вес термопасты: 4 г Упаковка термопасты: шприц В комплекте шпатель для нанесения
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Термопаста Arctic MX-4 4g ACTCP00031B - по цене 560 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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