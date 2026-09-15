Термопаста Arctic MX-4 4g ACTCP00031B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 533611
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
560 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, апликаторы в комплекте теплопроводность 8.5 Вт/(м·K), рабочая температура от -50 °C до 160 °C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х3х2
Вес, г.
80
Описание товара Термопаста Arctic MX-4 4g ACTCP00031B
Легендарная термопаста от Арктик Arctic Cooling MX-4, проверенная годами и сотнями тысяч устройств - Арктик МХ4. Модель: Arctic Cooling MX-4 Вес термопасты: 4 г Упаковка термопасты: шприц В комплекте шпатель для нанесения
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитТермопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deep...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитТермопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A)
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитТермопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитТермопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A)
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитПланка USB ExeGate U3H-625 3,5" черная (EX283580RUS)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитТермопаста Arctic Cooling MX-6 8-gramm (ACTCP00081A)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКорзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS)
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитТермопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345R...
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитТермопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B)
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитТермопаста Arctic MX-4 45g 2019 Edition (ACTCP00024A)
Бренд
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, апликаторы в комплекте теплопроводность 8.5 Вт/(м·K), рабочая температура от -50 °C до 160 °C
Страна производитель
Китай
Легендарная термопаста от Арктик Arctic Cooling MX-4, проверенная годами и сотнями тысяч устройств - Арктик МХ4. Модель: Arctic Cooling MX-4 Вес термопасты: 4 г Упаковка термопасты: шприц В комплекте шпатель для нанесения
Купить Термопаста Arctic MX-4 4g ACTCP00031B - по цене 560 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термопаста Arctic MX-4 4g ACTCP00031B