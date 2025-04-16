Термопаста Arctic Cooling MX-6 8-gramm (ACTCP00081A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
В наличии
Код товара: 643545
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8.5 Вт/(м·K), рабочая температура от -50 °C до 150 °C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, г.
20
Описание товара Термопаста Arctic Cooling MX-6 8-gramm (ACTCP00081A)
Термопаста ARCTIC MX-6 — это термопаста от ARCTIC с улучшенной формулой, составленной на основе формулы хорошо известной MX-4. Ключевым компонентом термопасты выступает углеродный наполнитель, который в совокупности с силиконом способствует не только равномерному распределению, но и максимальной производительности, заменяя такие популярные компоненты как алмазное напыление и другие ценные металлы. MX-6 является диэлектриком, не содержит металлы, что исключает риск коррозии и нарушения целостности поверхности основания радиатора. Не высыхает, не протекает. Подходит как для нанесения на крышку процессора, так и непосредственно на кристалл видеокарты, ноутбука или игровой приставки.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8.5 Вт/(м·K), рабочая температура от -50 °C до 150 °C
Страна производитель
Китай
Термопаста ARCTIC MX-6 — это термопаста от ARCTIC с улучшенной формулой, составленной на основе формулы хорошо известной MX-4. Ключевым компонентом термопасты выступает углеродный наполнитель, который в совокупности с силиконом способствует не только равномерному распределению, но и максимальной производительности, заменяя такие популярные компоненты как алмазное напыление и другие ценные металлы. MX-6 является диэлектриком, не содержит металлы, что исключает риск коррозии и нарушения целостности поверхности основания радиатора. Не высыхает, не протекает. Подходит как для нанесения на крышку процессора, так и непосредственно на кристалл видеокарты, ноутбука или игровой приставки.
Достоинства:
Комментарий:
вроде норм шум кулера уменьшился. поменял со свежей мх4 на мх6, ноут старый на амд игровой
Достоинства:
Комментарий:
Немного потрепана была коробочка, ну шприц целый. куаркод проверит паста оргинал. намазал на 12100ф он ледяной. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Сама по себе паста отличная, действительно флагман среди термопаст, но главной и пожалуй единственной проблемой является цена и её производные, такие как отсутствие банальной лопатки в комплекте, а учитывая вязкость самой пасты, лишней бы она уж точно не была. 7700х под водой выдает 66-68 градусов, отличный результат, имхо. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
По долговечности производитель пишет: 8 лет, ну тут конечно только время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше чем MX 4 и темболее чем MX 5. Рекомендую добавить 30% от MX 4 и купить МХ 6 . Консистенция густая в меру, вязкая ,зернистая.
Достоинства:
Комментарий:
Уже не в первый раз заказываем эту термопласту. Характеристики теплопроводности получше, чем у mx-4, но эта паста гуще, не всем мастерам нравится, есть нюансы в нанесении. Мы довольны
Термопаста Arctic Cooling MX-6 8-gramm (ACTCP00081A) - стоимость товара 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термопаста Arctic Cooling MX-6 8-gramm (ACTCP00081A)
Достоинства:
Комментарий:
вроде норм шум кулера уменьшился. поменял со свежей мх4 на мх6, ноут старый на амд игровой
Достоинства:
Комментарий:
Немного потрепана была коробочка, ну шприц целый. куаркод проверит паста оргинал. намазал на 12100ф он ледяной. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Сама по себе паста отличная, действительно флагман среди термопаст, но главной и пожалуй единственной проблемой является цена и её производные, такие как отсутствие банальной лопатки в комплекте, а учитывая вязкость самой пасты, лишней бы она уж точно не была. 7700х под водой выдает 66-68 градусов, отличный результат, имхо. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
По долговечности производитель пишет: 8 лет, ну тут конечно только время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше чем MX 4 и темболее чем MX 5. Рекомендую добавить 30% от MX 4 и купить МХ 6 . Консистенция густая в меру, вязкая ,зернистая.
Достоинства:
Комментарий:
Уже не в первый раз заказываем эту термопласту. Характеристики теплопроводности получше, чем у mx-4, но эта паста гуще, не всем мастерам нравится, есть нюансы в нанесении. Мы довольны