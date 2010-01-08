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Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS)

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Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS) - фото 1
Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS) - фото 2
Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS) - фото 3
Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корзина
  • Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS) - фото 1
  • Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS) - фото 2
  • Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS) - фото 3
  • Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625786
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS)
900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корзина
Дополнительно
поддержка Windows XP/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
150

Описание товара Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS)

Назначение: Переходник для использования 2.5 HDD в отсек 3.5 Количество корзин 2,5: - Интерфейс: SATA/SAS Установка в отсек: 1 x 3,5 Поддержка горячей замены жестких дисков: Да Поддержка ОС: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/8.1/10 , Mac OS 9.0 or higher, Linux Цвет: Черный Материал: Сталь, пластик Размеры (Д x Ш x В), мм: 146 x 101,6 x 2

Отзывы о товаре Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корзина
Дополнительно
поддержка Windows XP/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux
Страна производитель
Китай
Описание
Назначение: Переходник для использования 2.5 HDD в отсек 3.5 Количество корзин 2,5: - Интерфейс: SATA/SAS Установка в отсек: 1 x 3,5 Поддержка горячей замены жестких дисков: Да Поддержка ОС: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/8.1/10 , Mac OS 9.0 or higher, Linux Цвет: Черный Материал: Сталь, пластик Размеры (Д x Ш x В), мм: 146 x 101,6 x 2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS) - по цене 900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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