Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корзина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 625786
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корзина
Дополнительно
поддержка Windows XP/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
150
Описание товара Корзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS)
Назначение: Переходник для использования 2.5 HDD в отсек 3.5 Количество корзин 2,5: - Интерфейс: SATA/SAS Установка в отсек: 1 x 3,5 Поддержка горячей замены жестких дисков: Да Поддержка ОС: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/8.1/10 , Mac OS 9.0 or higher, Linux Цвет: Черный Материал: Сталь, пластик Размеры (Д x Ш x В), мм: 146 x 101,6 x 2
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Бренд
Тип товара
Корзина
Дополнительно
поддержка Windows XP/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux
Страна производитель
Китай
Назначение: Переходник для использования 2.5 HDD в отсек 3.5 Количество корзин 2,5: - Интерфейс: SATA/SAS Установка в отсек: 1 x 3,5 Поддержка горячей замены жестких дисков: Да Поддержка ОС: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/8.1/10 , Mac OS 9.0 or higher, Linux Цвет: Черный Материал: Сталь, пластик Размеры (Д x Ш x В), мм: 146 x 101,6 x 2
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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