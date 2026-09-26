Top.Mail.Ru
Термопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A) - фото 1
Термопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A) - фото 1
  • Термопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643547
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A)
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8 Вт/(м·K), рабочая температура от -50 °C до 150 °C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х2
Вес, г.
100

Описание товара Термопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A)

Термопаста Arctic Cooling MX-6 [ACTCP00084A] выпускается в качестве термоинтерфейса для эффективной передачи тепла от нагретой теплораспределительной крышки центрального процессора к основанию системы охлаждения. Перед монтажом кулера на крышку процессора нанесите слой термопасты с высокой теплопроводностью на уровне 8 Вт/мК, чтобы обеспечить стабильный отвод избыточного тепла. Рабочие свойства термоинтерфейс сохраняет в диапазоне рабочих температур от -50 до 150 °C. Термопаста Arctic Cooling MX-6 [ACTCP00084A] с углеродным наполнителем для повышения вязкости не проводит ток и не может стать причиной короткого замыкания. Она поставляется в пластиковом шприце, который способствует удобству нанесения термоинтерфейса на подготовленные поверхности. В комплект также включены 6 салфеток для удаления остатков термопасты.

Отзывы о товаре Термопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8 Вт/(м·K), рабочая температура от -50 °C до 150 °C
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста Arctic Cooling MX-6 [ACTCP00084A] выпускается в качестве термоинтерфейса для эффективной передачи тепла от нагретой теплораспределительной крышки центрального процессора к основанию системы охлаждения. Перед монтажом кулера на крышку процессора нанесите слой термопасты с высокой теплопроводностью на уровне 8 Вт/мК, чтобы обеспечить стабильный отвод избыточного тепла. Рабочие свойства термоинтерфейс сохраняет в диапазоне рабочих температур от -50 до 150 °C. Термопаста Arctic Cooling MX-6 [ACTCP00084A] с углеродным наполнителем для повышения вязкости не проводит ток и не может стать причиной короткого замыкания. Она поставляется в пластиковом шприце, который способствует удобству нанесения термоинтерфейса на подготовленные поверхности. В комплект также включены 6 салфеток для удаления остатков термопасты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A) - купить по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...