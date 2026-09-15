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Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28

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Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 - фото 1
Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 - фото 2
Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 - фото 3
Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 - фото 4
Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 - фото 5
Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор креплений
  • Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 - фото 1
  • Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 - фото 2
  • Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 - фото 3
  • Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 - фото 4
  • Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 - фото 5
  • Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674649
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Набор креплений
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х5
Вес, г.
210

Описание товара Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28

Тип: набор креплений. Назначение: для вентиляторов. Материал: металл. Цвет: черный

Отзывы о товаре Набор креплений для вентиляторов Lian Li P28




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Набор креплений
Страна производитель
Китай
Описание
Тип: набор креплений. Назначение: для вентиляторов. Материал: металл. Цвет: черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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