Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1)
Термопрокладка DEEPCOOL EK720-XS-1.5 120x20x1.5ммТермоинтерфейс EK720 предназначен для отвода тепла от микрочипов, передавая его на радиатор. Замените им устаревшие и потерявшие свойства интерфейсы для улучшения тепловых характеристик ноутбуков, видеокарт, игровых консолей или другой электроники. Высококачественный материал делает EK720 очень долговечным и обладающим высокой теплопроводностью в сравнении с конкурентами. Мягкий и эластичный интерфейс заполняет любые зазоры между поверхностью чипа и радиатором, превращая конструкцию в единое целое. Номинальная мощность 6 Вт/м*К согласно стандартизированному тестированию по сравнению с конкурирующими продуктами с неопределенными методологиями. Не проводит электричество и может использоваться вблизи с электрическими проводниками. Это делает его очень удобным и простым для организации охлаждения чувствительных к нагреву элементов. Особенности:Рабочая температура: от -40°C до +200°C.Цвет: серый.
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