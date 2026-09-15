Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A)
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Характеристики
Описание товара Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A)
Термопаста Arctic Cooling MX-4 [ACTCP00059A] отличается теплопроводностью 8.5 Вт/мК и поддерживает широкий диапазон рабочих температур, благодаря чему может стать отличным выбором для производительных рабочих и игровых настольных систем, а также мощных ноутбуков и моноблоков. За счет данной смеси возможно значительное снижение нагрева центрального процессора, что поможет поддерживать его стабильно высокую производительность в течение длительного времени. Основой Arctic Cooling MX-4 являются высококачественные компоненты без токопроводящих и летучих веществ. Благодаря этому смесь отличается низким уровнем вязкости и хорошо заполняет собой микроскопические потертости и сколы для наибольшей теплопередачи. Кром того, данная термопаста отличается большим сроком службы, не подвержена высыханию и растрескиванию. Термопаста наносится при помощи удобного шприца объемом 8 г. Для создания тонкого равномерного слоя смесь необходимо выравнивать комплектной пластиковой лопаткой. Поставка смеси осуществляется в фирменной упаковке.
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