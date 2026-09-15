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Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS)

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Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS) - фото 1
Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS) - фото 1
  • Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625697
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS)
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
21х17х1
Вес, г.
120

Описание товара Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS)

Теплопроводность, Вт/(м•К): >6 Твердость, ед. Шора: 25±5 Удельный вес, г/см: 2,15 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см: 1*10^12 Рабочая температура, : -60~250 Электрическая прочность, кВ/мм: 9 Предел прочности, кгс/см: 425 Удлинение, %: 1,23 Цвет: Серый Размер, мм: 145*145*1.5

Отзывы о товаре Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Описание
Теплопроводность, Вт/(м•К): >6 Твердость, ед. Шора: 25±5 Удельный вес, г/см: 2,15 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см: 1*10^12 Рабочая температура, : -60~250 Электрическая прочность, кВ/мм: 9 Предел прочности, кгс/см: 425 Удлинение, %: 1,23 Цвет: Серый Размер, мм: 145*145*1.5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS) - по цене 510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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