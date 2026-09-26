Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%7 470 руб. 11 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621096
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.7х1.5х0.1
Вес, кг.
25
Описание товара Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный
Название Рулонный матовый белый экран cactus Wallscreen CS-PSW-149x265. Категория Проекционные экраны. Тип установки настенно-потолочный. Тип экрана рулонный. Высота полотна 149 см. Ширина полотна 266 см. Соотношение сторон 16:9. Диагональ (дюйм) 120 . Диагональ (см) 305 см. Привод ручной. Тип проекции прямая. Цвет экрана матовый белый. Угол обзора 100 градусов. Кейс есть. Вес 15 кг. Цвет белый. Материал полотна Matte White. Размер белого поля полотна (см): 149x265 Размер корпуса экрана (см): 286.9x10.3x13
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 330 руб. 10 930 руб.1833 руб. в СплитЭкран Cactus Wallscreen CS-PSW-213x213
-
В наличииЦена 8 060 руб. 17 110 руб.2015 руб. в СплитЭкран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный
-
В наличииЦена 8 080 руб. 11 170 руб.2020 руб. в СплитЭкран настенно-потолочный Lumien Master Picture LMP-100105 207x...
-
В наличииЦена 12 890 руб. 23 220 руб.3223 руб. в СплитЭкран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT бе...
-
В наличииЦена 15 040 руб. 24 650 руб.3760 руб. в СплитЭкран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150...
-
В наличииЦена 15 180 руб. 16 690 руб.3795 руб. в СплитЭкран на штативе Lumien Eco View LEV-100112 183x244
-
В наличииЦена 17 180 руб. 22 560 руб.4295 руб. в СплитЭкран настенно-потолочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-220X1...
Название Рулонный матовый белый экран cactus Wallscreen CS-PSW-149x265. Категория Проекционные экраны. Тип установки настенно-потолочный. Тип экрана рулонный. Высота полотна 149 см. Ширина полотна 266 см. Соотношение сторон 16:9. Диагональ (дюйм) 120 . Диагональ (см) 305 см. Привод ручной. Тип проекции прямая. Цвет экрана матовый белый. Угол обзора 100 градусов. Кейс есть. Вес 15 кг. Цвет белый. Материал полотна Matte White. Размер белого поля полотна (см): 149x265 Размер корпуса экрана (см): 286.9x10.3x13
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный