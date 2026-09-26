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Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный

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Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото 1
Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото 2
Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото 3
Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото 4
Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото 1
  • Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото 2
  • Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото 3
  • Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото 4
  • Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
7 470 руб.  11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621096
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.7х1.5х0.1
Вес, кг.
25

Описание товара Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный

Название Рулонный матовый белый экран cactus Wallscreen CS-PSW-149x265. Категория Проекционные экраны. Тип установки настенно-потолочный. Тип экрана рулонный. Высота полотна 149 см. Ширина полотна 266 см. Соотношение сторон 16:9. Диагональ (дюйм) 120 . Диагональ (см) 305 см. Привод ручной. Тип проекции прямая. Цвет экрана матовый белый. Угол обзора 100 градусов. Кейс есть. Вес 15 кг. Цвет белый. Материал полотна Matte White. Размер белого поля полотна (см): 149x265 Размер корпуса экрана (см): 286.9x10.3x13

Отзывы о товаре Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Описание
Название Рулонный матовый белый экран cactus Wallscreen CS-PSW-149x265. Категория Проекционные экраны. Тип установки настенно-потолочный. Тип экрана рулонный. Высота полотна 149 см. Ширина полотна 266 см. Соотношение сторон 16:9. Диагональ (дюйм) 120 . Диагональ (см) 305 см. Привод ручной. Тип проекции прямая. Цвет экрана матовый белый. Угол обзора 100 градусов. Кейс есть. Вес 15 кг. Цвет белый. Материал полотна Matte White. Размер белого поля полотна (см): 149x265 Размер корпуса экрана (см): 286.9x10.3x13
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран Cactus 149.4x265.7см CS-PSW-149X265-BK 16:9 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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