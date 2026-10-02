Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Экраны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%15 040 руб. 24 650 руб.
В наличии
Код товара: 399724
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 040 руб. -39%
24 650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны
Габариты
217,7х8,5х10 см
Диагональ, дюйм
98
Особенности
ПДУ. Коэффициент усиления: 0.5. Толщина: 0.35mm. Рабочая температура: -30С - +70С. Возможность мытья. Защита от образования плесени. Материал корпуса: сталь. Состав полотна: стекловолокно, ПВХ.
Размер экрана
200х150 см
Формат проекционного экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.2х0.2
Вес, кг.
12
Описание товара Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый
Экран для видеопроектора Cactus CS-PSSME-200X150-DG не боится длительного хранения в свернутом состоянии и при повышенной влажности. Антиплесневое покрытие полотна не даст ему испортиться.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Экраны
Габариты
217,7х8,5х10 см
Диагональ, дюйм
98
Особенности
ПДУ. Коэффициент усиления: 0.5. Толщина: 0.35mm. Рабочая температура: -30С - +70С. Возможность мытья. Защита от образования плесени. Материал корпуса: сталь. Состав полотна: стекловолокно, ПВХ.
Размер экрана
200х150 см
Формат проекционного экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Экран для видеопроектора Cactus CS-PSSME-200X150-DG не боится длительного хранения в свернутом состоянии и при повышенной влажности. Антиплесневое покрытие полотна не даст ему испортиться.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый - этот товар вы можете купить по цене 15040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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