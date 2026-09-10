Экран настенно-потолочный Cactus Motoscreen CS-PSM-127X127 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%7 810 руб. 12 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358615
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
156.6x8.5x10 см
Диагональ, дюйм
73
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
15
Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus Motoscreen CS-PSM-127X127 белый
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
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Теги товара: 16:9
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
156.6x8.5x10 см
Диагональ, дюйм
73
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180
Теги товара: 16:9
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Теги товара: 16:9
Экран настенно-потолочный Cactus Motoscreen CS-PSM-127X127 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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