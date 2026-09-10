Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%8 060 руб. 17 110 руб.
В наличии
Код товара: 358552
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 060 руб. -53%
17 110 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
231.2x16.5x10 см
Диагональ, дюйм
109
Тип полотна
огнезащитное и антистатическое
Формат проекционного экрана
4:03
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
20
Описание товара Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
231.2x16.5x10 см
Диагональ, дюйм
109
Тип полотна
огнезащитное и антистатическое
Формат проекционного экрана
4:03
Страна производитель
Китай
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Купить Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный - по цене 8060 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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