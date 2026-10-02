Экран настенно-потолочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-220X138-WT белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%17 180 руб. 22 560 руб.
В наличии
Код товара: 358534
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 180 руб. -24%
22 560 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
236.2x7.6x7.6 см
Диагональ, дюйм
103
Тип полотна
огнезащитное и антистатическое, металлизированное покрытие
Формат проекционного экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
14.5
Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-220X138-WT белый
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
236.2x7.6x7.6 см
Диагональ, дюйм
103
Тип полотна
огнезащитное и антистатическое, металлизированное покрытие
Формат проекционного экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран настенно-потолочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-220X138-WT белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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