Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-240X150-WT белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%15 820 руб. 24 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358545
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
256.9x10.3x13 см
Диагональ, дюйм
112
Тип полотна
огнезащитное и антистатическое
Формат проекционного экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
20
Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-240X150-WT белый
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
256.9x10.3x13 см
Диагональ, дюйм
112
Тип полотна
огнезащитное и антистатическое
Формат проекционного экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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