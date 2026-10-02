Экран настенно-потолочный Lumien Master Picture LMP-100105 207x207 белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%7 720 руб. 11 170 руб.
В наличии
Код товара: 358624
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 720 руб. -31%
11 170 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
7x7x225 см
Диагональ, дюйм
115
Особенности
с рамкой
Размер экрана
207x207 см
Тип полотна
Fiberglass Matte White
Формат проекционного экрана
1:1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.31х0.12х0.11
Вес, кг.
10
Описание товара Экран настенно-потолочный Lumien Master Picture LMP-100105 207x207 белый
Экран для проектора Lumien Master Picture LMP-100105 крепится к стене или потолку. У него аккуратный белый корпус, который не испортит интерьер. Управление ручное, то есть, чтобы свернуть или развернуть полотно, нужно потянуть за его нижний край. Скручивает его в рулон специальная пружина. Размер рабочей области 207x207 см, есть рамка. Экран Lumien Master Picture LMP-100105 имеет покрытие Fiberglass Matte White, которое смягчает блики и обеспечивает отличную цветопередачу. Эта модель подойдет для школьных классов, небольших конференц-залов и переговорных комнат.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
7x7x225 см
Диагональ, дюйм
115
Особенности
с рамкой
Размер экрана
207x207 см
Тип полотна
Fiberglass Matte White
Формат проекционного экрана
1:1
Страна производитель
Китай
Экран для проектора Lumien Master Picture LMP-100105 крепится к стене или потолку. У него аккуратный белый корпус, который не испортит интерьер. Управление ручное, то есть, чтобы свернуть или развернуть полотно, нужно потянуть за его нижний край. Скручивает его в рулон специальная пружина. Размер рабочей области 207x207 см, есть рамка. Экран Lumien Master Picture LMP-100105 имеет покрытие Fiberglass Matte White, которое смягчает блики и обеспечивает отличную цветопередачу. Эта модель подойдет для школьных классов, небольших конференц-залов и переговорных комнат.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран настенно-потолочный Lumien Master Picture LMP-100105 207x207 белый - стоимость товара 7720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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