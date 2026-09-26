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Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
8 720 руб.
15 980
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621101
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Описание товара Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый
Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-187х332, 332х187 см, 16:9, настенно-потолочный — интересная модель белоснежного цвета, которая хорошо подойдет для самых разнообразных стилей интерьера. Внушительные габариты 332?187 см и диагональ 150 дюймов позволяют устанавливать его в очень больших и вместительных помещениях — актовых, лекционных, конференц-залах и холлах. Название Рулонный матовый белый экран cactus CS-PSW-187X332. Категория Проекционные экраны. Тип установки настенно-потолочный. Тип экрана рулонный. Высота полотна 187 см. Ширина полотна 332 см. Соотношение сторон 16:9. Диагональ (дюйм) 150 . Диагональ (см) 381 см. Дополнительная черная область 4 см. Привод ручной. Тип проекции прямая. Цвет экрана матовый белый. Коэффициент отражения 1. Угол обзора 100 градусов. Размер белого поля полотна (см): 187x332 Размер корпуса экрана (см): 353.9x10.3x13
Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-187х332, 332х187 см, 16:9, настенно-потолочный — интересная модель белоснежного цвета, которая хорошо подойдет для самых разнообразных стилей интерьера. Внушительные габариты 332?187 см и диагональ 150 дюймов позволяют устанавливать его в очень больших и вместительных помещениях — актовых, лекционных, конференц-залах и холлах. Название Рулонный матовый белый экран cactus CS-PSW-187X332. Категория Проекционные экраны. Тип установки настенно-потолочный. Тип экрана рулонный. Высота полотна 187 см. Ширина полотна 332 см. Соотношение сторон 16:9. Диагональ (дюйм) 150 . Диагональ (см) 381 см. Дополнительная черная область 4 см. Привод ручной. Тип проекции прямая. Цвет экрана матовый белый. Коэффициент отражения 1. Угол обзора 100 градусов. Размер белого поля полотна (см): 187x332 Размер корпуса экрана (см): 353.9x10.3x13
Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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