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Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый

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Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый - фото 1
Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый - фото 2
Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый - фото 3
Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый - фото 1
  • Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый - фото 2
  • Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый - фото 3
  • Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
8 720 руб.  15 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621101
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3.6х0.2х0.15
Вес, кг.
27

Описание товара Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый

Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-187х332, 332х187 см, 16:9, настенно-потолочный — интересная модель белоснежного цвета, которая хорошо подойдет для самых разнообразных стилей интерьера. Внушительные габариты 332?187 см и диагональ 150 дюймов позволяют устанавливать его в очень больших и вместительных помещениях — актовых, лекционных, конференц-залах и холлах. Название Рулонный матовый белый экран cactus CS-PSW-187X332. Категория Проекционные экраны. Тип установки настенно-потолочный. Тип экрана рулонный. Высота полотна 187 см. Ширина полотна 332 см. Соотношение сторон 16:9. Диагональ (дюйм) 150 . Диагональ (см) 381 см. Дополнительная черная область 4 см. Привод ручной. Тип проекции прямая. Цвет экрана матовый белый. Коэффициент отражения 1. Угол обзора 100 градусов. Размер белого поля полотна (см): 187x332 Размер корпуса экрана (см): 353.9x10.3x13

Отзывы о товаре Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Описание
Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-187х332, 332х187 см, 16:9, настенно-потолочный — интересная модель белоснежного цвета, которая хорошо подойдет для самых разнообразных стилей интерьера. Внушительные габариты 332?187 см и диагональ 150 дюймов позволяют устанавливать его в очень больших и вместительных помещениях — актовых, лекционных, конференц-залах и холлах. Название Рулонный матовый белый экран cactus CS-PSW-187X332. Категория Проекционные экраны. Тип установки настенно-потолочный. Тип экрана рулонный. Высота полотна 187 см. Ширина полотна 332 см. Соотношение сторон 16:9. Диагональ (дюйм) 150 . Диагональ (см) 381 см. Дополнительная черная область 4 см. Привод ручной. Тип проекции прямая. Цвет экрана матовый белый. Коэффициент отражения 1. Угол обзора 100 градусов. Размер белого поля полотна (см): 187x332 Размер корпуса экрана (см): 353.9x10.3x13
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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